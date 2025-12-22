میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بی‌اعتنایی مراجع تقلید به دیدار با یک وزیر

دفاتر حداقل سه مرجع تقلید از تعیین وقت ملاقات با یکی از وزرای اقتصادی دولت امتناع کردند.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۰۲
| |
23604 بازدید
|
۳
بی‌اعتنایی مراجع تقلید به دیدار با یک وزیر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفاتر حداقل سه مرجع تقلید در جریان سفر استانی چند روز قبل یکی از وزرای اقتصادی دولت، از تعیین وقت ملاقات با وی امتناع کرده‌اند.بر اساس این گزارش، دفاتر سه تن از مراجع عظام این وزیر را به حضور نپذیرفتند.

این در حالی است که مشکلات جدی در تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها باعث افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت، مرغ و لبنیات شده و فشار بسیاری به قشر ضعیف و متوسط جامعه وارد کرده است.

به دنبال تشدید نابسامانی‌ها در بازار کالاهای اساسی و افزایش انتقادات نسبت به عملکرد این وزارتخانه روند استیضاح وزیر یاد شده در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مراجع تقلید وزیر وزرای اقتصادی قیمت گوشت کالاهای اساسی استیضاح
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ضرب‌الاجل قالیباف به دولت پزشکیان
چرا واردات کالاهای اساسی در انحصار گروه خاص است؟!
ورود مردم به «قحطی تقاضا»
گران‌ترین یلدای تاریخ رقم خورد
قیمت گوشت مرغ به ۱۶۸ هزار تومان رسید
زمان آغاز شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم
قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه
ترمیم کابینه نباید به تعارف تبدیل شود /استیضاح وزرا شوخی‌بردار نیست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
17
111
پاسخ
وزیر کاره ای هست ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
81
پاسخ
دولت چند تا وزیر اقتصاد داره که نوشته اید "از تعیین وقت ملاقات با یکی از وزرای اقتصادی دولت امتناع کردند"
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
24
35
پاسخ
باید باهاش برخورد می کردن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eUg
tabnak.ir/005eUg