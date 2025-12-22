بیاعتنایی مراجع تقلید به دیدار با یک وزیر
دفاتر حداقل سه مرجع تقلید از تعیین وقت ملاقات با یکی از وزرای اقتصادی دولت امتناع کردند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفاتر حداقل سه مرجع تقلید در جریان سفر استانی چند روز قبل یکی از وزرای اقتصادی دولت، از تعیین وقت ملاقات با وی امتناع کردهاند.بر اساس این گزارش، دفاتر سه تن از مراجع عظام این وزیر را به حضور نپذیرفتند.
این در حالی است که مشکلات جدی در تخصیص ارز و توزیع نهادهها باعث افزایش سرسامآور قیمت گوشت، مرغ و لبنیات شده و فشار بسیاری به قشر ضعیف و متوسط جامعه وارد کرده است.
به دنبال تشدید نابسامانیها در بازار کالاهای اساسی و افزایش انتقادات نسبت به عملکرد این وزارتخانه روند استیضاح وزیر یاد شده در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
