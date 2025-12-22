میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادامه حیات پس از مرگ و فعالیت سلول‌ها!

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد برخی سلول‌ها پس از مرگ موجود زنده، توانایی ادامه فعالیت، سازگاری و حتی ایفای نقش‌های جدید را دارند.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۹۳
| |
1770 بازدید
ادامه حیات پس از مرگ و فعالیت سلول‌ها!

برخی دانشمندان می‌گویند میان زندگی و مرگ، «وضعیت سومی» وجود دارد که می‌تواند برداشت ما از حیات و حتی آگاهی را دگرگون کند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایندیپندنت؛ پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند مرگ موجود زنده لزوما به‌معنای پایان حیات سلول‌ها نیست و در برخی شرایط، سلول‌ها می‌توانند پس از مرگ بدن نیز خود را سازمان‌دهی مجدد کنند و به شکل‌های تازه‌ای از حیات تبدیل شوند.

بدن هر انسان از حدود ۳۰ تریلیون سلول انسانی همراه میلیاردها میکروب تشکیل شده است که به‌صورت جمعی آنچه «زندگی» نامیده می‌شود را می‌سازند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد برخی از این سلول‌ها پس از مرگ موجود زنده، توانایی ادامه فعالیت، سازگاری و حتی ایفای نقش‌های جدید را دارند. این یافته‌ها توجه دانشمندان را به موجودات چندسلولی تازه‌ای جلب کرده است که با کمک هوش مصنوعی طراحی شده‌اند و «زنوبات» نام دارند.

زنوبات‌ها نخستین‌‌بار به‌عنوان ساختارهایی معرفی شدند که از سلول‌های زنده تشکیل شده‌اند، اما رفتارهایی فراتر از نقش زیستی اولیه‌شان نشان می‌دهند. برای مثال، سلول‌هایی که به‌طور طبیعی وظیفه جابه‌جایی مخاط را دارند، در زنوبات‌ها برای حرکت در محیط به کار گرفته می‌شوند. 

پژوهشگران می‌گویند این سلول‌ها پس از مرگ ارگانیسم اصلی، می‌توانند دوباره سازمان‌دهی شوند و موجودیتی تازه پیدا کنند، پدیده‌ای که به «وضعیت سوم» میان زندگی و مرگ تعبیر می‌شود. 

آزمایش‌های مشابه با سلول‌های انسانی موسوم به «آنتروبات‌ها» نیز نتایج قابل‌توجهی داشته‌اند.

پژوهشگران معتقدند چنین رفتارهایی این فرضیه دیرینه را به چالش می‌کشد که تکامل سلول‌ها فقط در مسیرهای ازپیش‌تعیین‌شده رخ می‌دهد. آن‌ها می‌گویند مرگ ممکن است نقشی فعال در دگرگونی‌های زیستی در طول زمان داشته باشد، و صرفا نقطه پایان حیات نباشد. 

این دیدگاه دریچه‌ای به امکان‌هایی جدید در حوزه پزشکی باز می‌کند، از جمله درمان‌های شخصی‌سازی‌شده و استفاده از بافت‌های خود فرد که خطر واکنش ایمنی را کاهش می‌دهد.

این یافته‌ها با نظریه‌ای بحث‌برانگیز به نام «پایه سلولی آگاهی» مرتبطند. ویلیام میلر، زیست‌شناس تکاملی و پزشک که از مدافعان این نظریه است، می‌گوید سلول‌ها می‌توانند نوعی توانایی شناختی یا تصمیم‌گیری ابتدایی داشته باشند. 

به گفته میلر، در حالی که موجود زنده به‌عنوان یک کل منسجم پس از مرگ دیگر واکنش نشان نمی‌دهد، برخی مجموعه‌های سلولی همچنان فعال‌اند و می‌توانند کار کنند. میلر معتقد است این امر تعریف سنتی از «واحد بنیادین کنش زیستی» را تغییر می‌دهد.

با این حال، این دیدگاه با مخالفت‌های جدی مواجه شده است. گروهی از دانشمندان در نامه‌ای که سال ۲۰۲۴ منتشر شد، نظریه آگاهی سلولی را فاقد شواهد تجربی کافی دانسته‌اند. به گفته آن‌ها، توانایی سلول‌ها برای رشد یا رفتار غیرعادی در شرایط آزمایشگاهی پدیده‌ای شناخته‌شده است و لزوما نشانه شکل تازه‌ای از حیات یا آگاهی نیست. منتقدان تاکید می‌کنند که در زیست‌شناسی، آگاهی معمولا به موجوداتی نسبت داده می‌شود که دستگاه عصبی و مغز دارند.

برخی پژوهشگران همچنین یادآور می‌شوند وقتی سلول‌ها از بافت طبیعی‌شان جدا می‌شوند و پیام‌های محیطی را از دست می‌دهند، بیان ژن‌ها تغییر و رفتارهایی متفاوت بروز می‌‌کند، رفتاری که می‌تواند توضیحی ساده‌تر از مفهوم «وضعیت سوم» داشته باشد. 

با این حال، حتی منتقدان نیز بر ظرفیت بالای این پژوهش‌ها برای توسعه روش‌های نوین درمانی تاکید دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زندگی مرگ حیات سلول موجودات چندسلولی سلول زنده
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طول عمر انسان ۲۰ هزار سال می‌شود
دانشمندان: حالت سوم بین مرگ و زندگی واقعیت دارد
برنامه جدید ناسا برای پیدا کردن حیات در همین نزدیکی! +ویدیو
نشانه‌های حیات در سیارات دیگر
افزایش سن امید به زندگی
۲۰۰ هزار دلار بدهید، پس از مرگ دوباره زنده شوید!
۱۱۰ ساله‌ها سلول‌های خاصی دارند!
پایان زندگی ۴ محکوم به مرگ در قزل حصار
افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های سلول باتری
چگونه ویروس کرونا سلول میزبان را آلوده می کند؟
آنچه یک زن بعد از ایست قلبی گفت دنیا را شوکه کرد!
عنصر زندگی شناخته شد
در خواب می‌توان به جهان‌های موازی سفر کرد
موجودی که تعریف زندگی را به چالش کشید
آمریکا به دنبال گرفتن حق حیات و آرامش از ملت ایران است
بزدل‌ها چندبار می‌میرند، دلیرمرد یک‌بار!/خوبی مراسم کفن و دفن
مهارت زندگي نداريم
این اپلیکیشن، تاریخ مرگ را پیش‌بینی می‌کند!
نظریه ایلان ماسک برای زندگی بدون مرگ
نکته‌هایی برای داشتن زندگی بهتر
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eUX
tabnak.ir/005eUX