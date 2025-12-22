قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۱ دی
در بازار امروز، قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
به گزارش تابناک؛ امروز دلار مبادله ای با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۱۱۲,۴۱۷ (یکصد و دوازده هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۱۲,۴۱۷
|۱,۱۷۴
|۱.۰۴
|11:09
|۱۱۱,۲۴۳
|۱,۵۲۱
|۱.۳۶
|روز قبل
|۱۰۹,۷۲۲
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
آخرین نرخ یورو مبادله ای
یورو مبادله ای، امروز به ۱۳۱,۷۹۸ (یکصد و سی و یک هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۳ درصدی داشته است.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۱,۷۹۸
|۱,۵۰۲
|۱.۱۳
|11:09
|۱۳۰,۲۹۶
|۱,۷۰۰
|۱.۳
|روز قبل
|۱۲۸,۵۹۶
|-۳۰۱.۰۰
|-۰.۲۴
|۲ روز پیش
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
امروز درهم امارات مبادله ای با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۳۰,۶۱۰ (سی هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳۰,۶۱۰
|۳۲۰
|۱.۰۴
|11:09
|۳۰,۲۹۰
|۴۱۴
|۱.۳۶
|روز قبل
|۲۹,۸۷۶
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
قیمت پوند امروز
پوند، امروز به ۱۷۵,۶۵۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۷۵,۶۵۰
|۱,۳۵۰
|۰.۷۶
|11:10
|۱۷۴,۳۰۰
|-۱,۴۵۰.۰۰
|-۰.۸۴
|روز قبل
|۱۷۵,۷۵۰
|-۱,۴۰۰.۰۰
|-۰.۸
|۲ روز پیش
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۳,۰۶۵ (سه هزار و شصت و پنج ) تومان به ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۵۸ درصدی به ۹۵,۴۰۰ (نود و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
امروز دلار استرالیا با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۸۷,۲۳۰ (هشتاد و هفت هزار و دویست و سی ) تومان رسید.
آخرین نرخ دینار عراق
دینار عراق، امروز به ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.