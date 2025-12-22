میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۱ دی

امروز دلار مبادله ای با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۱۱۲,۴۱۷ (یکصد و دوازده هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۱ دی

در بازار امروز، قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک؛ امروز دلار مبادله ای  با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۱۱۲,۴۱۷ (یکصد و دوازده هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱۲,۴۱۷ ۱,۱۷۴ ۱.۰۴ 11:09
۱۱۱,۲۴۳ ۱,۵۲۱ ۱.۳۶ روز قبل
۱۰۹,۷۲۲ ۰.۰۰   ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۱۳۱,۷۹۸ (یکصد و سی و یک هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳۱,۷۹۸ ۱,۵۰۲ ۱.۱۳ 11:09
۱۳۰,۲۹۶ ۱,۷۰۰ ۱.۳ روز قبل
۱۲۸,۵۹۶ -۳۰۱.۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

امروز درهم امارات مبادله ای با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۳۰,۶۱۰ (سی هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۶۱۰ ۳۲۰ ۱.۰۴ 11:09
۳۰,۲۹۰ ۴۱۴ ۱.۳۶ روز قبل
۲۹,۸۷۶ ۰.۰۰   ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۱۷۵,۶۵۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷۵,۶۵۰ ۱,۳۵۰ ۰.۷۶ 11:10
۱۷۴,۳۰۰ -۱,۴۵۰.۰۰ -۰.۸۴ روز قبل
۱۷۵,۷۵۰ -۱,۴۰۰.۰۰ -۰.۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۳,۰۶۵ (سه هزار و شصت و پنج ) تومان به ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۵۸ درصدی به ۹۵,۴۰۰ (نود و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

امروز دلار استرالیا با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۸۷,۲۳۰ (هشتاد و هفت هزار و دویست و سی ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق، امروز به ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

