قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۱ دی

در بازار امروز، قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک؛ امروز دلار مبادله ای با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۱۱۲,۴۱۷ (یکصد و دوازده هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۱۲,۴۱۷ ۱,۱۷۴ ۱.۰۴ 11:09 ۱۱۱,۲۴۳ ۱,۵۲۱ ۱.۳۶ روز قبل ۱۰۹,۷۲۲ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۱۳۱,۷۹۸ (یکصد و سی و یک هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳۱,۷۹۸ ۱,۵۰۲ ۱.۱۳ 11:09 ۱۳۰,۲۹۶ ۱,۷۰۰ ۱.۳ روز قبل ۱۲۸,۵۹۶ -۳۰۱.۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

امروز درهم امارات مبادله ای با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۳۰,۶۱۰ (سی هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۰,۶۱۰ ۳۲۰ ۱.۰۴ 11:09 ۳۰,۲۹۰ ۴۱۴ ۱.۳۶ روز قبل ۲۹,۸۷۶ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۱۷۵,۶۵۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۷۵,۶۵۰ ۱,۳۵۰ ۰.۷۶ 11:10 ۱۷۴,۳۰۰ -۱,۴۵۰.۰۰ -۰.۸۴ روز قبل ۱۷۵,۷۵۰ -۱,۴۰۰.۰۰ -۰.۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۳,۰۶۵ (سه هزار و شصت و پنج ) تومان به ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۵۸ درصدی به ۹۵,۴۰۰ (نود و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

امروز دلار استرالیا با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۸۷,۲۳۰ (هشتاد و هفت هزار و دویست و سی ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق، امروز به ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.