پیشنهاد عجیب نتانیاهو به ترامپ برای حمله به ایران
یک نشریه آمریکایی با افشای بسته پیشنهادی نتانیاهو به ترامپ، مدعی شد: نخستوزیر اسرائیل قصد دارد ترامپ را برای حمله نظامی به برنامه موشکی ایران ترغیب کند.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در گزارشی از زبان چهار مقام سابق آمریکایی اعلام کرد: مقامات اسرائیلی که نگران گسترش تولید برنامه موشکهای بالستیک ایران هستند، برای ارائه توضیحاتی به ترامپ درباره گزینههای احتمالی حمله مجدد به تهران آماده میشوند.
این در حالی است که ایران بارها هشدار داده هرگونه تجاوز احتمالی از سوی رژیم صهیونیستی یا واشنگتن، با واکنشی قاطعانهتر و کوبندهتر نسبت به حملات تلافیجویانه جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن روبهرو خواهد شد.
این منابع گفتند مقامات اسرائیلی همچنین نگران هستند که ایران در حال بازسازی سایتهای غنیسازی هستهای باشد که ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن بمباران کرد. اما آنها افزودند مقامات اسرائیلی، تلاشهای ایران برای بازسازی تأسیساتی که برای تولید موشکهای بالستیک به کار میرود و همچنین تعمیر سیستمهای پدافند هوایی را «نگرانیهای فوریتری» میدانند.
انتظار میرود دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو اواخر ماه میلادی جاری در فلوریدا دیدار کنند.
این منابع گفتند، بخشی از استدلال نخستوزیر رژیم صهیونیستی این باشد که اقدامات ایران نهتنها برای اسرائیل، بلکه برای منافع ایالات متحده آمریکا نیز خطراتی را به همراه دارد.
اسرائیل در تاریخ ۱۳ ژوئن حملاتی هوایی به تأسیسات هستهای و نظامی ایران و همچنین مناطق مسکونی انجام داد. پس از آن، آمریکا نیز سه تأسیسات کلیدی مرتبط با برنامه هستهای تهران را بمباران کرد.
جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به تجاوز تلآویو و واشنگتن، سرزمینهای اشغالی را بارها هدف حملات موشکی خود قرار داد و خسارت سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تجاوز واشنگتن به تأسیسات هستهای ایران، پایگاه نیروهای آمریکایی العدید در قطر را هدف ضربات شدید موشکی قرار داد؛ این حملات باعث شد که رژیم صهیونیستی پس از کمتر از دو هفته تقاضای آتشبس کند و جنگ در تاریخ ۲۴ ژوئن متوقف شد.