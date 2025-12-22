میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیشنهاد عجیب نتانیاهو به ترامپ برای حمله به ایران

گزارش یک نشریه آمریکایی از تلاش نتانیاهو برای ترغیب ترامپ به حمله نظامی علیه برنامه موشکی ایران خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۴۲
| |
9490 بازدید
|
۲
پیشنهاد عجیب نتانیاهو به ترامپ برای حمله به ایران

یک نشریه آمریکایی با افشای بسته پیشنهادی نتانیاهو به ترامپ، مدعی شد: نخست‌وزیر اسرائیل قصد دارد ترامپ را برای حمله نظامی به برنامه موشکی ایران ترغیب کند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در گزارشی از زبان چهار مقام سابق آمریکایی اعلام کرد: مقامات اسرائیلی که نگران گسترش تولید برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند، برای ارائه توضیحاتی به ترامپ درباره گزینه‌های احتمالی حمله مجدد به تهران آماده می‌شوند.

این در حالی است که ایران بار‌ها هشدار داده هرگونه تجاوز احتمالی از سوی رژیم صهیونیستی یا واشنگتن، با واکنشی قاطعانه‌تر و کوبنده‌تر نسبت به حملات تلافی‌جویانه جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن روبه‌رو خواهد شد.

این منابع گفتند مقامات اسرائیلی همچنین نگران هستند که ایران در حال بازسازی سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای باشد که ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن بمباران کرد. اما آنها افزودند مقامات اسرائیلی، تلاش‌های ایران برای بازسازی تأسیساتی که برای تولید موشک‌های بالستیک به کار می‌رود و همچنین تعمیر سیستم‌های پدافند هوایی را «نگرانی‌های فوری‌تری» می‌دانند.

انتظار می‌رود دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو اواخر ماه میلادی جاری در فلوریدا دیدار کنند.

این منابع گفتند، بخشی از استدلال نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این باشد که اقدامات ایران نه‌تنها برای اسرائیل، بلکه برای منافع ایالات متحده آمریکا نیز خطراتی را به همراه دارد.

اسرائیل در تاریخ ۱۳ ژوئن حملاتی هوایی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و همچنین مناطق مسکونی انجام داد. پس از آن، آمریکا نیز سه تأسیسات کلیدی مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران را بمباران کرد.

جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به تجاوز تل‌آویو و واشنگتن، سرزمین‌های اشغالی را بار‌ها هدف حملات موشکی خود قرار داد و خسارت سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تجاوز واشنگتن به تأسیسات هسته‌ای ایران، پایگاه نیرو‌های آمریکایی العدید در قطر را هدف ضربات شدید موشکی قرار داد؛ این حملات باعث شد که رژیم صهیونیستی پس از کمتر از دو هفته تقاضای آتش‌بس کند و جنگ در تاریخ ۲۴ ژوئن متوقف شد.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ نتانیاهو جنگ دوباره جنگ حمله آمریکا ایران آمریکا تاسیسات هسته ای
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: درباره ایران با ترامپ گفت‌وگو خواهم کرد
اظهارات گروسی درباره بازرسان آژانس در ایران
قالیباف: پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» برای کشور
پیش‌بینی جمعیت ایران و ترکیه در طول قرن ۲۱
ادعای جنجالی ترامپ: حمایت از ایران جواب نمی‌دهد!
«مجتمع های صنعتی ـ نظامی» آمریکا چگونه ترامپ را به سمت جنگ سوق می دهند؟
نگاه تحلیلگران: حمله قریب‌الوقوع یا جنگ روانی؟
آیا ترامپ به نتانیاهو چراغ سبز حمله نشان می‌دهد؟
آیا آمریکا می‌خواهد مادورو را سرنگون کند؟
چگونه جنگ با ایران پایان کار ترامپ و جمهوری خواهان خواهد بود؟
پایان جنگ غزه، زنگ خطر جدید برای پرونده ایران!
ترامپ: ایران دیگر تهدیدی برای منطقه نیست!
ترامپ: ایران به این زودی‌ها به سمت هسته‌ای نمی‌رود!
تقلای جدید نتانیاهو برای هل دادن ترامپ به سمت درگیری با ایران!
درگیری داخلی در دولت ترامپ در حال تشدید است
ادعای دیگر ترامپ: هرچه که بخواهیم از ایران خواهیم گرفت!
ترس از پاسخ ایران، اسرائیل را به تعطیلی کشاند
نشانه هایی از خیز ترامپ برای جنگ با ایران و تکرار سناریوی عراق
سه رویدادی که خاورمیانه را به سمت جنگ و آشوبی بزرگ سوق می دهند!
اظهارنظر عجیب یک فعال اصلاح طلب: اسرائیل به تاسیسات هسته ای حمله هم بکند نباید از NPT خارج شویم!
ارزش و خاصیت واقعی برجام در چیست؟
آخرین کسی که میان ترامپ و جنگ با ایران ایستاده است / ترامپ از جنگ با ایران چه میخواهد؟
ترامپ به جنگ با ایران ملحق نمی‌شود
چرا در جنگ با ایران، نتانیاهو نباید روی ترامپ و اعراب حساب باز کند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
30
64
پاسخ
لعنت به ترامپ و نتانیاهو
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
21
51
پاسخ
تا سلاح درست حسابی رو نکنیم این سگ به واق واق ادامه می دهد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eTi
tabnak.ir/005eTi