درحالی‌که آمارهای اوپک نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در آبان ماه کاهش یافته اما آمارهای آژانس‌بین‌المللی انرژی می‌گوید که این رقم نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.
تقابل 2غول نفتی: اختلاف بر سر آمار تولید نفت ایران!

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که ایران در ماه نوامبر (آبان ماه) روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت تولید کرده است که نسبت به ماه پیش از آن یعنی اکتبر تغییری نداشته است.بر اساس این آمار، تولید نفت ایران در ماه اکتبر (مهرماه) هم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.

اختلاف ۲ غول نفتی جهان بر سر آمار تولید نفت ایران

این درحالی‌ست که آمارهای اوپک نشان می‌دهد که ایران در ماه آگوست تولیدش ۱۹ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۳ میلیون و ۲۲۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

اختلاف ۲ غول نفتی جهان بر سر آمار تولید نفت ایران

بر اساس گزارش اوپک، ایران در ماه اکتبر ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.

