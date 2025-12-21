میلی صفحه خبر لوگو بالا
گران‌ترین یلدای تاریخ رقم خورد

رصد بازار میوه و سبزیجات در هفته منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هر کیلوگرم پرتقال شمال بین ۳۵ تا ۱۸۸ و گلابی بین ۱۲۵ تا ۳۶۸ هزار تومان ارزان‌ترین و گران‌ترین میوه های شب یلدا هستند.
گران‌ترین یلدای تاریخ رقم خورد

 رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در تاریخ منتهی به ۳۰ آذر ماه و شب یلدا انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در شهرهای کشور مراکز تره بار معمولاً کالاهای اساسی شامل مواد غذایی، میوه و سبزیجات را ۲۰ درصد زیر قیمت خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌کنند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۱ آذر ماه شهروندان تهرانی هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران اختلاف قیمت ۴۵ درصدی در بخش میوه و اختلاف قیمت ۲۵ درصدی در بخش سبزیجات نسبت میانگین قیمت در سطح شهر را تجربه کردند. مثلاً در قیمت سیب قرمز لبنان ۴۲ درصد، سیب زرد لبنان ۴۶ درصد، پرتقال ۵۹ درصد، نارنگی ۳۷ درصد، انار ۴۸ درصد، انگور ۵۰ درصد، موز ۲۸ درصد و کیوی ۵۰ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

این در حالی است که در بخش سبزیجات نیز به صورت میانگین در قیمت خیار ۲۳ درصد، گوجه‌فرنگی ۲۳ درصد، بادمجان ۲۶ درصد، کدو مسمایی ۳۳ درصد، سیب زمینی ۲۳ درصد، پیاز ۳۳ درصد، لوبیا سبز ۲۰ درصد و سبزی‌های برگی نیز ۲۸ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.
بازار میوه

رصد بازار میوه مصادف با شب یلدا در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم ازگیل ۸۵ تا ۱۸۰ (هر بسته نیز ۲۴۸ هزار تومان)، انار ۱۰۵ تا ۲۷۰، انگور ۹۹ تا ۲۹۸، بلوط ۵۰۰، به ۷۰ تا ۱۲۰، پرتقال ۳۵ تا ۱۸۸، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۲۳۸، توت فرنگی ۱۲۰ تا ۷۵۰ (هر بسته حدود ۲۰۰ گرمی ۲۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان)، خرمالو ۱۰۵ تا ۱۸۸، زالزالک ۱۲۵، سیب قرمز ۸۵ تا ۲۱۸، سیب زرد ۸۵ تا ۲۱۸، سیب سبز ۸۵ تا ۱۸۰، میوه کاکتوس ۱۲۰ تا ۱۵۰، کیوی ۹۹ تا ۱۹۸ (هر بسته کیوی تو سرخ ۷۰۰ گرمی ۹۰ هزار تومان)، گریپ‌فروت ۴۹ تا ۷۹، گلابی ۱۲۵ تا ۳۶۸، لیمو شیرین ۱۳۵ تا ۱۹۸، نارنگی ۸۴ تا ۱۵۸ و توت فرنگی ۷۵۰ (هر بسته حدود ۲۰۰ گرمی ۲۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان) هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۳۳ تا ۴۶، خربزه ۳۶ و دستنبو ۴۱ هزار تومان است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۰۵ تا ۱۶۸، انبه شیرین ۳۴۰، نارگیل ۱۸۵ تا ۲۵۰ و آناناس ۲۲۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و هر بسته میوه تمبر هندی ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، نرخ‌های اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخ‌های دیگر هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، انار در بازار میوه از هر کیلو گرم ۵۰ هزار تومان (بیشتر مناسب آبگیری) تا ۲۷۰ هزار تومان در حال عرضه است که شهروندان می‌توانند این میوه را با نرخ‌های ۸۰، ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۳۰ و… نیز خریداری کنند.

بازار سبزیجات

رصد بازار میوه مصادف با شب یلدا در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۲۲ تا ۴۹.۸۰۰، خیار ۴۹ تا ۷۹، چغندر ۳۶ تا ۵۵، زنجبیل ۲۴۰ تا ۴۰۰، ذرت ۵۲ تا ۸۰، سیر ۲۷۰ تا ۴۰۰، شلغم ۳۳ تا ۵۵، کاهو رسمی ۲۷ تا ۴۹.۸۰۰، کاهو سالادی (پیچ) ۲۷ تا ۵۹، کدو حلوایی ۴۸ تا ۶۰، کدو مسما ۳۴ تا ۵۹، کرفس ۴۰ تا ۴۵، کلم بروکلی ۵۸ تا ۱۲۰، کلم سفید ۲۴ تا ۴۸، کلم قرمز ۲۴ تا ۵۵، کلم چینی ۲۳ تا ۸۰، کلم قمری ۵۰ تا ۷۹، گل کلم ۳۷ تا ۸۵، گوجه‌فرنگی ۴۱ تا ۵۵، گوجه‌فرنگی گیلاسی ۵۴ (بسته ۳۰۰ گرمی ۶۰ هزار تومان)، لوبیا سبز ۸۹ تا ۱۲۵، لایم کوات (لیموترش کوچک) ۳۰۰ تا ۳۴۸، لیمو ترش ۱۵۰ تا ۲۹۹، نارنج ۴۱ تا ۶۵، فلفل ۶۰ تا ۲۰۰، فلفل دلمه سبز ۴۲ تا ۱۲۰، فلفل دلمه رنگی ۵۵ تا ۲۰۰، قارچ فله‌ای ۱۸۵ تا ۲۷۵ و هویج ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۳۵ تا ۳۹.۸۰۰، پیاز سفید ۳۴ تا ۴۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۴ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۶ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
15
پاسخ
دولت کلاهش رو بزاره بالاتر !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
4
13
پاسخ
به لطف و درایت و مدیریت جهادی و انقلابی و نزدیک شدن به قله گران ترین شب یلدا رو هم دیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
14
پاسخ
چه افتخار آفرینی بزرگی؟ تمام ارگان های ذیربط جمع شده اند و برای مردم شب یلدای فاجعه باری را تدارک دیده اند.
ولی ادعاهاشون سقف فلک رو سوراخ میکنه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
13
پاسخ
من کارمند ساعت یک دوازده دقیقه 30 آذر هنوز حقوقم واریز نشده شما میگید شب یلدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
13
پاسخ
آهای مسئولین، قیمت هارو که میبینیم یادتون میکنیم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
11
پاسخ
لیاقت 16 میلیون ساده لوح همینه طبق گفته اسطوره اصلاح طلبا ظریف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
9
پاسخ
نزدیک قله یلدا خیلی گرون میشه
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1
9
پاسخ
متشکریم پزشکیان
kh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
6
6
پاسخ
ما یلدا نمی گیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
12
پاسخ
دیگه واقعا رکورد زدیم
