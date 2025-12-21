میلی صفحه خبر لوگو بالا
بهترین زمان برای خرید مسکن اعلام شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر متقاضیان واقعی قصد خرید دارند، در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت ها ثابت است، می توانند در بهترین وضعیت ممکن وارد بازار شوند.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۶۸
| |
3187 بازدید
بهترین زمان برای خرید مسکن اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا می توان انتظار داشت که چون نرخ دلار رشد کرده است، مسکن هم گران شود؟ و یا اینکه منتظر بود که مسکن جاماندگی خود را جبران کند؟ گفت: ابتدا باید تاکید کرد که مسکن جاماندگی ندارد. اما آنچه که در حال حاضر بازار مسکن شاهد آن هستیم، این است که هنوز بازار مسکن از دلار تاثیر نگرفته است.

او ادامه داد: رشد نرخ دلار قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است اما اینکه انتظار داشته باشیم در وضعیت کنونی بازار مسکن تحت تاثیر رشد نرخ دلار قرار بگیرد و قیمت ها را افزایش یافته، تا حدودی دور از انتظار است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد قیمت ها در بازارهای موازی، توصیه شما به خریداران مسکن چیست؟ گفت: با توجه با اینکه قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است و تسهیلات مسکن نیز نمی تواند این قدرت خرید را بالا ببرد، به نظر می رسد خرید و فروش مسکن فعلا رونقی نداشته باشد. اما به هر حال مسکن همواره گزینه خوبی برای سرمایه گذاری است و اگر متقاضیان واقعی قصد خرید دارند، در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت ها ثابت است، می توانند در بهترین وضعیت ممکن وارد بازار شوند. 

او ادامه داد: البته باید به نکته دیگری نیز اشاره شود که این روزها نه فقط بازار مسکن بلکه حتی مسکن های حمایتی و یا مسکن ملی نیز وضعیت چندان خوبی ندارند چرا که متقاضیان مسکن های حمایتی نیز توان پرداخت و تطبیق خود با شرایط این طرح دولتی را ندارند. چرا که اقساط تسهیلات مسکن ملی بیشتر از درآمد آنها است. بنابراین مجبور به فروش امتیاز مسکن ملی خود می شوند که آن هم مشکلاتی را بعدها ایجاد می کند.

