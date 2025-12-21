چین با تکنولوژی جدید به میدان آمد!
دانشمندان چینی موفق شدهاند چیپهای هوش مصنوعی مبتنی بر نور بسازند که در برخی وظایف تولید محتوا (نسل تصاویر و ویدیو) تا بیش از ۱۰۰ برابر سریعتر و کارآمدتر از GPU های قدرتمند شرکت انویدیا عمل میکنند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس گزارش، چیپهای جدید که از فوتونها (ذرات نور) بهجای الکترونها برای انجام محاسبات استفاده میکنند، در وظایف مشخصی مثل تولید یک تصویر جدید توسط هوش مصنوعی و پردازش بینایی ماشین سرعت و بهرهوری انرژی بسیار بالایی از خود نشان دادهاند، تا بیش از ۱۰۰ برابر بهتر از GPU های انویدیا در همین وظایف.
این تراشهها مانند GPU های متداول (که با جریان الکترونی کار میکنند) قابل برنامهریزی عمومی نیستند و فقط برای کارهای محاسباتی با ساختار خاص طراحی شدهاند. بهعبارت دیگر، این سختافزارهای فوتونی مانند ماشینهای آنالوگ اختصاصی عمل میکنند که در حوزههای محدود هوش مصنوعی عملکردی بسیار سریع و کممصرف دارند اما نمیتوانند بهطور کامل جایگزین GPU های همهمنظوره شوند.
برای مقایسه، GPU های سنتی شرکت انویدیا مثل A100 از الکترونها برای اجرای دستورات استفاده میکنند و توانایی اجرای طیف وسیعی از برنامهها را دارند، هرچند مصرف انرژی و دمای کاری بالاتری دارند و برای وظایف متنوعتر طراحی شدهاند.در سالهای اخیر تیمهای چینی موفق شدهاند انواع دیگری از چیپهای هوش مصنوعی را توسعه دهند، از جمله چیپهای آنالوگ با ادعاهایی مبنی بر سرعت تا ۳۰۰۰ برابر در آزمایشگاه نسبت به برخی مدلهای قدیمی GPU و بهرهوری انرژی بسیار بالا در محاسبات مشخص.