توافق چهارجانبه برای اداره دوره انتقالی غزه

آمریکا، قطر، مصر و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک از پیشرفت‌ قابل توجه در مرحله نخست توافق مربوط به نوار غزه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۰۶
| |
2066 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آمریکا، قطر، مصر و ترکیه پس از دیدار وزرای خارجه این کشورها با «استیو ویتکاف»، فرستاده «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که در مرحله نخست توافق مربوط به نوار غزه، پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

در این بیانیه آمده است که مرحله اول توافق، نتایج ملموسی از جمله تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه، بازگرداندن اجساد، تبادل اسرا و کاهش سطح اقدامات خصمانه و تنش‌های نظامی به همراه داشته است.

کشورهای مذکور در بخش دیگری از بیانیه، حمایت خود را از طرح تشکیل و راه‌اندازی «شورای صلح» به‌عنوان یک سازوکار انتقالی برای اداره امور غزه اعلام کردند.

بر اساس این بیانیه، در مرحله دوم توافق، تمرکز اصلی بر توانمندسازی یک نهاد حاکمیتی در غزه خواهد بود که تحت یک مرجع واحد و با ماهیتی بومی فعالیت کند.

در ادامه، طرف‌ها بر پایبندی کامل به تمامی مفاد و جزئیات طرح صلح رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرده و از همه طرف‌های درگیر خواستند با عمل به تعهدات خود و رعایت حداکثری خویشتن‌داری، از هر اقدامی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود، خودداری کنند.

در پایان بیانیه تصریح شده است که رایزنی‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک طی هفته‌های آینده با هدف پیشبرد و اجرای مرحله دوم توافق، به‌ویژه در بخش مربوط به ساختار مدیریتی غزه، با جدیت ادامه خواهد یافت.

روایت ویتکاف از توافق چهارجانبه برای اداره دوره انتقالی غزه

فرستاده ترامپ اعلام کرد: نمایندگان آمریکا، مصر، قطر و ترکیه بر تشکیل و فعال‌سازی شورای صلح در غزه به‌عنوان یک سازوکار اداره دوره انتقالی تأکید کرده و آن را گامی ضروری برای مدیریت وضعیت انسانی غزه دانستند.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه اعلام کرد نمایندگان آمریکا، مصر، قطر و ترکیه روز گذشته در شهر میامی نشستی را با هدف بررسی روند اجرای مرحله نخست آتش‌بس در نوار غزه برگزار کردند.

به ادعای ویتکاف، مرحله اول آتش‌بس در غزه تاکنون با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده است که از جمله آن می‌توان به گسترش کمک‌های بشردوستانه، بازگرداندن اجساد و عقب‌نشینی جزئی نیروهای اسرائیلی (اشغالگر) اشاره کرد.

وی افزود حاضران در نشست میامی، بر تشکیل و فعال‌سازی شورای صلح در غزه به‌عنوان یک سازوکار اداره دوره انتقالی تأکید کرده و آن را گامی ضروری برای مدیریت وضعیت انسانی و سیاسی این باریکه دانستند.

بر اساس این گزارش، همه طرف‌های شرکت‌کننده همچنین خواستار پایبندی کامل به آتش‌بس و خویشتن‌داری شدند تا زمینه برای تداوم ثبات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها فراهم شود.

ویتکاف در پایان تصریح کرد که رایزنی‌ها در هفته‌های آینده با هدف پرداختن به اجرای مرحله دوم آتش‌بس در غزه ادامه خواهد داشت.

آمریکا ترکیه مصر قطر غزه توافق آتش بس اسرائیل
