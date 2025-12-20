میلی صفحه خبر لوگو بالا
عملیات گسترده علیه داعش در سوریه آغاز شد

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام ) رسما از حمله به دهها مراکز داعش در خاک سوریه خبر داد.
عملیات گسترده علیه داعش در سوریه آغاز شد

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام ) اعلام کرد ما با استفاده از توپخانه، هواپیما و بالگرد بیش از 70 مکان را در مرکز سوریه هدف قرار دادیم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در این بیانیه آمده است : بیش از 100 مهمات دقیق برای حمله به زیرساخت‌های داعش در سوریه استفاده کرده است.

سنتکام همچنین اعلام کرد که به همراه نیروهای ائتلاف 10 عملیات در خاک سوریه و عراق انجام داده که منجر به کشته و دستگیری 23 تروریست شده است !

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد: ما و شرکایمان در سوریه در ماه‌های اخیر بیش از 80 عملیات علیه تروریست‌ها انجام داده‌ایم.

نیویورک تایمز، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: سایت‌هایی که توسط هواپیماهای ما در سوریه هدف قرار گرفته‌اند شامل انبارهای تسلیحات و ساختمان‌های پشتیبانی عملیات هستند.
 
الاخباریه سوریه از پرواز هواپیماهای جنگی و شناسایی آمریکا بر فراز منطقه بادیه در حومه حمص خبر داد. 

ویدئویی که توسط فرماندهی مرکزی آمریکا منتشر شده است، هواپیماهای جنگی را نشان می‌دهد که برای بمباران اهداف داعش در سوریه آماده می‌شوند و به پرواز در می‌آیند.

وزیر جنگ آمریکا: حمله به مراکز داعش در سوریه اقدامی «تلافی‌جویانه» بود 

در همین ارتباط وزیر جنگ آمریکا مدعی شد: عملیات «چشم شاهین» علیه مواضع داعش در سوریه، آغاز جنگ نیست، بلکه «اقدامی تلافی‌جویانه» است. 

به گفته او ، عملیات «چشم شاهین» پاسخی مستقیم به حمله به نیروهای آمریکا در 13 دسامبر در تدمر سوریه است.

واکنش ترامپ پیش از حمله به مراکز داعش در خاک سوریه 

پیش از این حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: ما حملات بسیار قدرتمندی را علیه پایگاه‌های داعش در سوریه آغاز می‌کنیم. 

وی افزود: ایالات متحده در حال انجام پاسخی بسیار سخت به کشتارهای انجام شده توسط داعش علیه نظامیان ما در سوریه است. 

بنابر اعلام سنتکام حمله به خاک سوریه به دستور رئیس جمهور ترامپ ساعت 4 به وقت واشنگتن آغاز شده است.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
12
8
پاسخ
بشار اسد بیچاره هم با داعش می جنگید، چرا نگذاشتید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
داعش مال آمریکا اسرائیله الانم مشخصه دیگه نیازی بهش ندارن
