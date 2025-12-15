وقوع سیل قطعی‌ است

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی بارش تجمعی از مدل‌های جهانی، موجی قوی از بارش‌ها از مدیترانه شرقی به سمت ایران در حرکت است و نواحی غرب و جنوب‌غرب کشور در روز‌های آینده با خطرسیلروبرو خواهند شد.

مدل آمریکایی GFS پیش‌بینی می‌کند که در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد بارش‌های سنگین و سیل‌آسا رخ خواهد داد. مقادیر محلی بارش در برخی مناطق می‌تواند بیش از ۱۵۰ میلی‌متر باشد. مدل اروپایی ECMWF هرچند بارش‌ها را کمتر و پراکنده‌تر پیش‌بینی می‌کند، اما همچنان این مناطق را در معرض بارش قابل توجه قرار می‌دهد.

با اشاره به احتمال بالا آمدن رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، هشدار داده شده است که هموطنان از سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند. سازمان‌های امدادی و خدمات شهری نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند.