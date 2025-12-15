سفیر جدید آلمان به تهران آمد

سفیر جدید آلمان در ایران که به تازگی به تهران آمده با «علی اکبر نظری» مدیر کل تشریفات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

«اکسل دیتمان» در این دیدار کپی استوارنامه خود را تقدیم این مقام وزارت خارجه ایران کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ براساس اطلاعات منتشرشده، سفیر جدید آلمان در ایران از سال ۲۰۲۲ به عنوان معاون رئیس نمایندگی سفارت آلمان در واشنگتن مشغول به کار بوده است .

پیش از آن، او در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ مدیریت امور نهادی اتحادیه اروپا در وزارت خارجه آلمان در برلین را برعهده داشت.

دیتمان طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نیز به عنوان سفیر جمهوری فدرال آلمان در صربستان فعالیت کرده و پیش‌تر در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در وزارت خارجه آلمان مسئولیت‌های مختلفی در حوزه امور اروپایی داشته است.

این دیپلمات آلمانی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ با دفتر سازمان ملل متحد در وین (UNOSEK) همکاری کرده و بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ نیز در سفارت آلمان در واشنگتن حضور داشته است؛ دوره‌ای که شامل برنامه تبادل با وزارت خارجه آمریکا و فعالیت به‌عنوان کارشناس سیاسی می‌شد.

او از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ عضو تیم مذاکره‌کننده پیمان قانون اساسی اتحادیه اروپا در برلین بود و بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ در ماموریت‌های دیپلماتیک آلمان در بلگراد، کوزوو (UNMIK) و اسکوپیه فعالیت داشت.

سوابق کاری او پیش‌تر شامل همکاری با شرکت مشاوره‌ای مک‌کنزی در برلین طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ و همچنین فعالیت در نمایندگی دائم آلمان در سازمان ملل در نیویورک بین ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ است.

وی تحصیلات خود را در رشته اقتصاد بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ به پایان رسانده است.

سفیر پیشین آلمان در ایران «مارکوس پوتسل» بود که در اواخر مردادماه سال جاری در پایان مدت ماموریت خود تهران را ترک کرد.

در این مدت مسئولیت سفارت آلمان در ایران بر عهده «مانفرد شولر» کاردار این کشور در تهران بود.