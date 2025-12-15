میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفیر جدید آلمان به تهران آمد

سفیر جدید آلمان در ایران که به تازگی به تهران آمده با «علی اکبر نظری» مدیر کل تشریفات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۹۰
| |
2589 بازدید
|
۲

سفیر جدید آلمان به تهران آمد

 «اکسل  دیتمان» در این دیدار کپی استوارنامه خود را تقدیم این مقام وزارت خارجه ایران کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ براساس اطلاعات منتشرشده، سفیر جدید آلمان در ایران از سال ۲۰۲۲ به عنوان معاون رئیس نمایندگی سفارت آلمان در واشنگتن مشغول به کار بوده است .

پیش از آن، او در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ مدیریت امور نهادی اتحادیه اروپا در وزارت خارجه آلمان در برلین را برعهده داشت.

دیتمان طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نیز به عنوان سفیر جمهوری فدرال آلمان در صربستان فعالیت کرده و پیش‌تر در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در وزارت خارجه آلمان مسئولیت‌های مختلفی در حوزه امور اروپایی داشته است.

سفیر جدید آلمان به تهران آمد

این دیپلمات آلمانی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ با دفتر سازمان ملل متحد در وین (UNOSEK) همکاری کرده و بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ نیز در سفارت آلمان در واشنگتن حضور داشته است؛ دوره‌ای که شامل برنامه تبادل با وزارت خارجه آمریکا و فعالیت به‌عنوان کارشناس سیاسی می‌شد.

او از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ عضو تیم مذاکره‌کننده پیمان قانون اساسی اتحادیه اروپا در برلین بود و بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ در ماموریت‌های دیپلماتیک آلمان در بلگراد، کوزوو (UNMIK) و اسکوپیه فعالیت داشت.

سوابق کاری او پیش‌تر شامل همکاری با شرکت مشاوره‌ای مک‌کنزی در برلین طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ و همچنین فعالیت در نمایندگی دائم آلمان در سازمان ملل در نیویورک بین ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ است.

وی تحصیلات خود را در رشته اقتصاد بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ به پایان رسانده است.

سفیر پیشین آلمان در ایران «مارکوس پوتسل» بود که در اواخر مردادماه سال جاری در پایان مدت ماموریت خود تهران را ترک کرد.

در این مدت مسئولیت سفارت آلمان در ایران بر عهده «مانفرد شولر» کاردار این کشور در تهران بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلمان ایران سفیر آلمان سفارت آلمان در تهران
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفیر آلمان در تهران به محل کارش بازگشت
سفیر آلمان در ایران خداحافظی کرد
احضار سفیر آلمان به دلیل انتقاد از اعدام نوید افکاری
دیدار سفیر آلمان در تهران با صالحی
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
سفارت آلمان در تهران بسته شد
شرط عجیب برلین برای برقراری روابط عادی با تهران!
احضار کاردار آلمان به وزارت خارجه
آلمان: زمان برای توافق با ایران بسیار کوتاه است
واکنش سفیر آلمان به حادثه تروریستی شاهچراغ
قطر سفیر آلمان را فراخواند
سفیر آلمان: به همکاری با ایران ادامه می دهیم
احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه
فراخوان همکاری تحقیقاتی مشترک بین ایران و آلمان
چرا علی اصغر سلطانیه را دعوت کرده اید؟!
احضار کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت امور خارجه
اوکراین سفیر آلمان را احضار کرد
دیدار سفیر جدید آلمان در تهران با رییس‌جمهور
حضور همزمان دو هیأت ایرانی و صهیونیستی در مجلس آلمان
ایران می‌تواند آلمان آسیا باشد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
6
1
پاسخ
جاسوس جدید
مهرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
0
پاسخ
چندین ماه است که متقاضیان ویزا برای آلمان سر در گم هستند . نه وقت سفارت میدن ، نه نوبت ، نه ویزای دیدار خانوادگی و نه میزای دانشجویی میدهند . از مسوُلین وزارت امور خارجه انتظار میرود که این نکات را به سفیر جدید آلمان در تهران گوشزد کند تا مشکل خانواده ها و مردم حل شود .
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۳۱ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۸۰ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005e9W
tabnak.ir/005e9W