وعده جدید ایلان ماسک

ماهواره‌های V۳ استارلینک طراحی شده‌اند تا پیشرفت‌های عمده‌ای در عملکرد سیستم اینترنت ماهواره‌ای ایجاد کنند. ماسک روز چهارشنبه در پلتفرم ایکس نوشت که پرتاب «در مقیاس انبوه حدود سه‌ماهه چهارم سال آینده "۲۰۲۶"» انجام خواهد شد.
وعده جدید ایلان ماسک

ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، تأیید کرد که استقرار انبوه ماهواره‌های نسل سوم استارلینک (V۳) که قرار است سرعت اینترنت را به سطح گیگابیتی برسانند، تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ (مهر تا دی ماه ۱۴۰۵) به تأخیر می‌افتد. به گفته او هدف نهایی اسپیس‌ایکس از این توسعه، استفاده از استارلینک به عنوان زیرساختی برای راه‌اندازی دیتاسنترهای مداری (Orbiting Data Centers) در فضاست و عرضه اولیه سهام (IPO) نیز برای تأمین مالی همین پروژه انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، استارلینک اسپیس‌ایکس قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ سرعت اینترنت را به سطح گیگابیتی برساند، اما ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرده است که استقرار انبوه ماهواره‌های لازم برای این کار تا سه‌ماهه چهارم آن سال انجام نخواهد شد.

ماهواره‌های V۳ استارلینک طراحی شده‌اند تا پیشرفت‌های عمده‌ای در عملکرد سیستم اینترنت ماهواره‌ای ایجاد کنند. ماسک روز چهارشنبه در پلتفرم ایکس نوشت که پرتاب «در مقیاس انبوه حدود سه‌ماهه چهارم سال آینده "۲۰۲۶"» انجام خواهد شد.

این احتمال وجود دارد که V۳ زودتر در اوایل ۲۰۲۶ هم ظاهر شود. ماسک پیش‌تر در ماه ژوئن اشاره کرده بود که اولین واحدهای V۳ «در ۶ تا ۹ ماه آینده» پرتاب می‌شوند، که این امر احتمال پرتاب آزمایشی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ را تقویت می‌کند.

البته، پیش‌بینی‌های اسپیس‌ایکس همیشه قطعی نیستند. ماسک در ابتدا گفته بود که «احتمال خوبی» وجود دارد که ماهواره‌های V۳ در سال ۲۰۲۴ پرتاب شوند. در سال ۲۰۲۱ نیز، این شرکت در ارائه خود به کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) اشاره کرده بود که روزی سرعت خیره‌کننده ۱۰ گیگابیت بر ثانیه را ارائه خواهد کرد. این در حالی است که سرعت کنونی استارلینک معمولاً بین ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه تا بیش از ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه متغیر است.

اسپیس‌ایکس برای پرتاب ماهواره‌های نسل بعدی خود، روی موشک قدرتمندتر خود یعنی استارشیپ حساب کرده است که همچنان در مرحله توسعه قرار دارد. استارشیپ در سال گذشته چندین پرواز آزمایشی موفق از جمله استقرار ماکت ماهواره‌های استارلینک در فضا را تکمیل کرد. با این حال، این موشک غول‌پیکر با حرکت شرکت به سمت آزمایش نسخه ۳، با سهم خود از موانع و مشکلات مواجه شده است.

سؤال بزرگ این است که آیا این وسیله نقلیه می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به نقاط عطف جدیدی دست یابد و راه را برای پرتاب‌های تجاری و مأموریت‌های ماه هموار کند. یک مانع دیگر، کسب تأییدیه FCC برای ماهواره‌های V۳ است.

در همین حال، ماسک بر پروژه اصلی خود یعنی توسعه دیتاسنترهای مستقر در فضا تمرکز کرده است. ماسک در پلتفرم ایکس نوشت: «اسپیس‌ایکس بیش از تمام شرکت‌های دیگر جهان ماهواره در مدار دارد، بنابراین شاید ما یک یا دو نکته در مورد این موضوع بدانیم.»

سپس او اضافه کرد که تبدیل مدل V۳ به ماهواره‌هایی که مجهز به پردازنده‌های گرافیکی (GPU) هوش مصنوعی باشند و بتوانند تا ۱۵۰ کیلووات انرژی خورشیدی دریافت کنند، برای شرکتش کار دشواری نخواهد بود. او نوشت: «ماهواره هوش مصنوعی نسبت به طراحی استارلینک V۳، آسان‌تر است، نه سخت‌تر.»

علاوه بر این، ماسک اعلام کرد که عرضه اولیه سهام شایعه شده اسپیس‌ایکس (IPO) برای تأمین بودجه همین دیتاسنترهای فضایی در نظر گرفته شده است. او در توئیتی دیگر، تأیید کرد که گزارش آر اس تکنیکا در مورد این موضوع «دقیق است.»

 

