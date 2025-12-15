رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتگو با ریانووستی گفت: آژانس بینالمللی انرژی اتمی بازرسیها در ایران را از سر گرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی با اشاره به اینکه این فعالیتها بسیار محدود هستند، ادامه داد: آژانس به تاسیسات کلیدی دسترسی ندارد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر در گفتوگو با یک نشریه اسپانیایی زبان چاپ آرژانتین گفته بود که تلاش میکند در خصوص پرونده هستهای ایران به راه حل پایدار دست یابد.
او در گفتوگو با نشریه ال ناسیونال گفت: مذاکرات جاری شامل بازیگرانی متعدد از جمله گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.
گروسی ادامه داد: من به طور دائم با مقامات ایرانی، اروپایی، روس، چینی در تماس هستم و برای یافتن یک راه حل پایدار تلاش میکنم.
مدیرکل آژانس افزود که مشکل هنوز حل نشده است و بازرسان باید کار خود را بر اساس توافقات موجود در ایران از سر گیرند.