گروسی: به سایت‌های کلیدی ایران دسترسی نداریم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه بازرسی‌ها در ایران از سر گرفته شده است، گفت: هنوز به تاسیسات کلیدی دسترسی نداریم.
گروسی: به سایت‌های کلیدی ایران دسترسی نداریم

رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با ریانووستی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی‌ها در ایران را از سر گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها بسیار محدود هستند، ادامه داد:  آژانس به تاسیسات کلیدی دسترسی ندارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در گفت‌وگو با یک نشریه اسپانیایی زبان چاپ آرژانتین گفته بود که تلاش می‌کند در خصوص پرونده هسته‌ای ایران به راه حل پایدار دست یابد.

او در گفت‌و‌گو با نشریه ال ناسیونال گفت: مذاکرات جاری شامل بازیگرانی متعدد از جمله گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.

گروسی ادامه داد: من به طور دائم با مقامات ایرانی، اروپایی، روس، چینی در تماس هستم و برای یافتن یک راه حل پایدار تلاش می‌کنم.

مدیرکل آژانس افزود که مشکل هنوز حل نشده است و بازرسان باید کار خود را بر اساس توافقات موجود در ایران از سر گیرند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
تاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
4
پاسخ
به درَک که دسترسی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
4
پاسخ
این مارمولک دروغ میگه چون میخواد خودش رو برای حمله بعدی اسراییل تبرئه کنه این انتر تمام سوراخ سمبه های ایران رو گشته خدا لعنتت کنه مردک زشت بی ریخت
