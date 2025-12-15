پایان اضطراب یک خانواده در گرگان

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از پیدا شدن و بازگرداندن یک کودک سهساله که در یکی از خیابانهای پرتردد شهر از خانوادهاش جدا شده بود، خبر داد.
به گفته وی، پس از دریافت گزارش خانواده نگران کودک، مأموران کلانتری ۱۲ بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات جستوجو را آغاز کردند. گشتهای انتظامی با بررسی محدوده و استفاده از ظرفیتهای میدانی، جستوجوی هدفمند برای یافتن کودک را در دستور کار قرار دادند.
در ادامه، با تلاش مأموران و همکاری شهروندان، کودک در یکی از کوچههای اطراف شناسایی شد و در سلامت کامل به خانوادهاش تحویل داده شد.
والدین این کودک ضمن قدردانی از پلیس، از سرعت عمل، دقت و رفتار مهربانانه مأموران با فرزندشان تقدیر کردند و نقش پلیس را در کاهش نگرانی و بازگرداندن آرامش خانواده مؤثر دانستند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان در پایان با تأکید بر لزوم افزایش هوشیاری والدین گفت: در اماکن شلوغ مانند بازارها، پارکها، مراکز خرید و خیابانهای پرتردد، توجه به کودکان خردسال ضروری است، چرا که حتی لحظاتی غفلت میتواند موجب نگرانیهای جدی شود.
وی همچنین توصیه کرد والدین به فرزندان خود آموزش دهند در صورت گم شدن، به مأموران پلیس مراجعه کرده و از آنان کمک بخواهند و نقش همکاری مردم با پلیس را در تأمین امنیت و آرامش شهر بسیار مهم دانست.