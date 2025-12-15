راهکار هاشمی برای دولت: افراد متنفذ میانجی شوند

محسن هاشمی رفسنجانی گفت: دکتر ایرج فاضل، وزیر بهداشت در آن دوران نخستین وزیری بود که یک‌سال و 4ماه پس از رای اعتماد در تاریخ23 دی 69 استیضاح شد و از کابینه بیرون رفت. در آن زمان هم، فشارهای زیادی به دولت وارد می‌شد؛ مثلا مقام معظم رهبری درباره تهاجم فرهنگی، اسلامی کردن دانشگاه‌ها، اشرافی‌گری و...صحبت می‌کردند، اما برخی گروه‌های خاص، پیکان تهدیدات را به سمت دولت می‌گرفتند و این‌طور فضاسازی می‌کردند که مخاطب صحبت‌های رهبری فقط و فقط دولت است و لاغیر. این در حالی است که مخاطب رهبری تنها دولت نبود، اما افراطی‌ها فشار را متوجه دولت می‌کردند. در دولت پزشکیان هم اوضاع همین‌طور است و به‌رغم حمایت‌های تام و تمام رهبری از دولت و صحبت‌های ایشان در خصوص ضرورت حمایت همه ارکان از دولت، باز هم تندروها به هر بهانه‌ای دولت را تحت فشار می‌گذارند و تهدید می‌کنند که باید دست به تغییر وزرا بزند!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ محسن هاشمی در باره استعفای سیدمحمدخاتمی از وزارت ارشاد دولت هاشمی اظهار داشت: آقای خاتمی خودشان به دلیل فشارها کناره‌گیری کردند. خاطرم هست در آن دوران آیت‌الله به ایشان گفتند اگر مایل به حضور در کابینه باشید و بخواهید مقاومت کنید و ایده‌هایتان در وزارت فرهنگ و ارشاد را عملیاتی کنید، من حاضرم از شما حمایت کنم و در کنارتان بمانم. اما آقای خاتمی گفتند به نظر می‌رسد به دلیل حضور من، فشار بر دولت افزایش یافته و بهتر است من در کابینه حضور نداشته باشم. آقای خاتمی استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. توجه داشته باشید که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوریشان، توانستند 95درصد آرا را به خود اختصاص دهند. ولی هم توسط مجلس سوم که چپ‌ها در آن اکثریت داشتند و هم توسط مجلس چهارم که جریان غالب آن راست بود، تحت فشارهای شدید قرار گرفتند. تندروها به هر بهانه‌ای تعدادی از وزرا را لیست می‌کردند و می‌گفتند دولت باید اینها را تغییر دهد! اما اعتقاد آیت‌الله هاشمی، ثبات مدیریتی و دادن زمان کافی به مدیران بود.

محسن هاشمی در باره فشار مجلس به دولت پزشکیان گفت: من از جزییات روابط دولت و مجلس و وزرا و نمایندگان خبر ندارم، اما احساس غالب در جامعه این است که این فشارها، فشارهای سیاسی و جناحی هستند. دولت می‌تواند از حمایت‌های رهبری استفاده کرده و طیف‌های تندروی مجلس را کنترل کند. همه دولت‌ها با این فشارها روبه‌رو بوده‌اند.مشکلات کشور، الان شرایط عجیبی پیدا کرده است. مشکلات کشور بسیار حاد شده و به نظر می‌رسد دولتی‌ها در یک دایره بسته گرفتار شده‌اند. لازم است ارتباط دولت با نخبگان و متخصصان بیشتر شود تا معادلات کشور با تکیه بر اجماع نخبگانی حل و فصل شوند. صحبت از استیضاح یک‌سال و نیم پس از رای اعتماد مجلس به وزیری که برای یک دوره 4ساله روی کار آمده، چندان عاقلانه نیست. باید به وزرا و معاونان رییس‌جمهور و مدیران کشور فرصت داد.

با این وجود محسن هاشمی گفت: اما این رییس دولت است که می‌تواند ارزیابی کند وزیرش آیا در راستای برنامه‌های دولت حرکت می‌کند یا نه؟ من و شما درباره عملکرد وزرا که اطلاعات جامعی نداریم. البته اگر دولت با امثال ما هم موضوعات را در میان بگذارند و کمک بخواهند می‌توان مشکلات را کاهش داد. متاسفانه هنوز چنین ارتباط نزدیکی میان دولت و کارشناسان و صاحب‌نظران و نخبگان شکل نگرفته است. افراد و گروه‌هایی که از دولت حمایت کرده‌اند باید در پیشبرد امور هم مشارکت داشته باشند. در گذشته بولتن‌های خوبی از سوی دولتی‌ها تهیه و در اختیار فعالان سیاسی قرار داده می‌شد، خوب است این بولتن‌ها در دولت چهاردهم هم تهیه شود. در آن صورت من و بسیاری دیگر از تحلیلگران و فعالان سیاسی در جریان مسائل و مشکلات خواهیم بود. باید حامیان دولت را ساماندهی کرد و تجربیات آنها را به کار گرفت. جلسات مستمری برگزار نمی‌شود تا ما هم در جریان مسائل و مشکلات قرار بگیریم.

محسن هاشمی با بیان اینکه سطح مشکلات به حدی رشد یافته که لازم است بالادستی‌ها به موضوع ورود کنند پیشنهاد کرد افراد متنفذ در دولت جلسات جدی و مستمری با ایشان برگزار کنند، اطلاعات دقیقی در اختیار ایشان قرار داده شود و برای برون‌رفت از مشکلات از ایشان کمک بخواهند تا کشور از این سیکل بسته خارج شود. مهم‌ترین چالش پیش روی کشور و دولت در بخش‌های اقتصادی و معیشتی نمود دارد. علت اصلی این مشکلات افزایش نرخ ارز است که به صورت غیرمستقیم در معیشت مردم تاثیرگذار است و باعث افزایش فقر، رشد تورم، کاهش قدرت خرید و... می‌شود. رفع این مشکلات اما در گروی ثبات مدیریتی، اجماع نخبگانی، استفاده از متخصصان و شایستگان و حمایت از دولت است.