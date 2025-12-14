وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!

من در بهترین شرایط زندگی فوتبالی ام‌ بودم. فینال جام حذفی یک گل زده بودم،یک پاس گل داده بودم. ۱۸، ۱۹ ساله بودم و بعد دعوت شده بودم تیم ملی بزرگسالان

به گزارش تابناک، حمید رضا علی عسگری بازیکن سال های گذشته تیم فوتبال پرسپولیس به تازگی در مصاحبه با تی وی پلاس از علت خط خوردنش از تیم ملی فوتبال کشورمان پرده برداشت:

حمیدرضا علی عسگری: ببینید من در بهترین شرایط زندگی فوتبالی ام‌ بودم. فینال جام حذفی یک گل زده بودم،یک پاس گل داده بودم. ۱۸، ۱۹ ساله بودم و بعد دعوت شده بودم تیم ملی بزرگسالان. بعد با تیم ملی بزرگسالان رفته بودم اردو واقعا داشتم رویا می دیدم در همان سن و سال اولین بازی رسمی ملی ام را کردم.

مجری:بعد از آن دیگر دعوتت نکردند؟

علی عسگری: اردو که تمام شد. آقای حاجیلو آمد یک چیزی به ما نشان دادند،گفتند: چه کاری تو کردی؟! گفتم :چی شده؟ گفتند: آقا این یک هزینه روی اتاق شما آمده که شما کانال مثبت ۱۸ سال باز کردید در تلویزیون تان.

مجری: باید پولی پرداخت می کردی؟

علی عسگری: والا روالش را ما نمی دانیم واقعیتش. ولی مثل اینکه باید مثلا یک پولی پرداخت کنی که این کانال باز باشد.

مجری: شما هم پولی پرداخت نکردی؟

علی عسگری: شما خودت را بگذار جایی که بازیکن ۱۸ساله و مثلا ۲۰ ساله یعنی شما اولویتت در اردو تیم ملی بزرگسالان خارج کشور چیست؟ مثلا بروی همچنین کاری بکنی؟!

اصلا خیلی عجیب بود که ما هر چی گفتیم آقا به ولله به قرآن ما نکردیم این کار را، اصلا مگر می شود همچین چیزی. دیگر نمی دانم چه باید گفت ولی این اتفاق افتاده بود و چیزی نبود که ما انجام بدهیم یعنی این یک مشکلی بود در سیستم خود هتل قطعا و بدون شک.

مجری: یک توفیق اجباری بود در اتاق!

علی عسگری: توفیق که حالا بالاخره ما اصلا متوجه نشده بودیم یعنی یک جوری هم نبود که آقا بگن آقا واچ تایم دارد‌.

مثلا بگویند آقا برو ببین اصلا دیده شده یا نشده اینطوری نبود مثل اینکه یک چیزی بوده که فقط باز شده و هزینه اش هم از فدراسیون گرفتن مثل اینکه متاسفانه من بعد از آن اردو خط خوردم.

مجری: بهت چی گفتند؟ دلیلش چه هست؟

علی عسگری: دلیلش مشخص بود دیگر.همان جا بهم گفتش.