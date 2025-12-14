به گزارزش تابناک، سید احمد علوی، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود در ویراستی:

آتش‌سوزی امروز در لاله‌زار یک حادثه نیست نتیجه رهاشدگی بناهای فرهنگی تاریخی است!

وقتی سینماها و ساختمان‌های هویتی دهه‌ها بلاتکلیف می‌مانند، آتش طبیعی است نه استثنا.

همه باید بدانند لاله زار و بازار پرونده‌ باز خطرند، نه دارایی بدون متولی.

حذف ریسک و ایمن‌سازی جداره‌های میراثی باید فورا در دستور کار شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران قرار گیرد؛ قبل از فاجعه بعدی‌‌

امیدوارم این حادثه نیز عمدی نبوده باشد و آسیبی به شهروندان نرسیده باشد.