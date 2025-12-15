کمپوت انار داغ، دسر مناسب شب یلدا

میلی صفحه خبر لوگو بالا
در این مطلب طرز تهیه کمپوت انار داغ را آموزش می‌دهیم تا کمی خلاقیت را چاشنی سفره یلدای خود کنید. این دسر هم برای شب یلدا و هم تمامی شب‌های سرد سال که دور هم جمع می‌شوید، مناسب است.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۸۳
| |
1678 بازدید

سفره شب چله با انار، هندوانه، دسرهای یلدایی و غذاهای خوشمزه معنی پیدا می‌کند. اما بهتر است برای چیدن سفره یلدا کمی خلاقیت داشته باشید. می‌توان خیلی ساده انار را دانه دانه کرد و درون یک کاسه ریخت، اما تنها با کمی تغییر می‌توان یک دسر ساده با ظاهری جذاب تهیه کرد.

به گزارش تابناک؛ در این مطلب طرز تهیه کمپوت انار داغ را آموزش می‌دهیم تا کمی خلاقیت را چاشنی سفره یلدای خود کنید. این دسر هم برای شب یلدا و هم تمامی شب‌های سرد سال که دور هم جمع می‌شوید، مناسب است. یک خوراکی گرم که برای شب سرد یلدا و باقی روزهای سرد پیش‌رو بسیار می‌چسبد.

این کمپوت را می‌توانید به عنوان دسر به صورت تنها، به عنوان مربا همراه با کره یا سس روی انواع تارت، پنکیک و انواع کیک مصرف کنید. از طرفی به عنوان دیپ گرم انار هم می‌توانید سرو کنید. 

طرز تهیه کمپوت انار داغ

مرحله اول: دانه‌‌‌هار انار را جدا کنید

برای داشتن این دسر یلدایی نیاز به دانه‌های انار دارید. روش‌های مختلفی برای اصولی و راحت دانه کردن انار وجود دارد. یکی از این روش‌ها به این صورت است که ابتدا سر کار را با چاقو برش داده و جدا می‌دهید. سپس، از قسمت‌های سفید مشخص شده که انار را عموما به پنج الی شش قسمت تقسیم می‌کند، با جاقو برش می‌دهید. قاچ‌های آن را در آب ولرم به مدت یک تا دو دقیقه قرار می‌دهید. در نهایت وقتی پوست انار نرم شد، دانه‌های قرمز انار را از پوسته جدا کنید.

مرحله دوم: دانه‌های انار را با آبمیوه بجوشانید

دانه‌های انار، شکر و آب‌مویه دلخواه را درون یک شیرجوش بریزید و روی شعله متوسط گاز قرار دهید. اجازه دهید حدود پنج دقیقه به آرامی بجوشد و در این مدت، مرتب مواد را هم بزنید. سپس، حرارت را کم کنید تا به مدت پنج دقیقه دیگر بجوشد و قُل بخورد.

مرحله سوم: کمپوت انار را درست کنید

حواستان باشد؛ این دسر انار با سرد شدن سفت می‌شود. بنابراین، نگذارید زیاد غلیظ و سفت شود. کمی از آن را بچشید اگر به اندازه کافی شیرین نبود، به آن شکر یا عسل یا شربت افرا اضافه کنید. دسر گرم انار شما آماده است. نوش جان!


فوت و فن‌های طرز تهیه کمپوت انار داغ

این دسر انار را می‌توانید گرم سرو کنید. در غیر این صورت، در شیشه استریل شده در یخچال قرار دهید و هر زمان که خواستید نوش جان کنید.

می‌توانید این دسر انار را درون یک شیشه در بسته به مدت پنج روز در یخچال و دو ماه در فریزر قرار دهید.

اگر کمپوت شما غلظت کافی نداشت، می‌توانید یک‌دوم قاشق چای‌خوری نشاسته ذرت را در آب حل کنید و به کمپوت داغ اضافه کنید.

این دسر وگان 35 کیلوکالری انرژی دارد.

