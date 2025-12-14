به گزارش تابناک به نقل از مهر، باشگاه بارسلونا اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم کرده به طوری که برای بازسازی ورزشگاه «کمپ نو» آبی و اناری پوشان مجبور به دریافت کمک از حامی مالی خود شدند تا اسم برند اسپانسر این باشگاه در ابتدای نام ورزشگاه قرار گیرد.

در همین رابطه «فرانسوا جایاردو» خبرنگار اسپانیایی خبر داد: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قصد دارد پیشنهادی شگفت‌انگیز به ارزش ۱۰ میلیارد یورو برای خرید باشگاه بارسلونا ارائه دهد.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که باشگاه کاتالانی با بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورو مواجه است که پرداخت آن بسیار دشوار است و تنها مانع فعلی برای نهایی شدن این معامله، اعضای باشگاه هستند.