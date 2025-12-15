میلی صفحه خبر لوگو بالا
فهرست ۱۰ شیرینی برتر جهان

بر اساس این رتبه‌بندی، کونِفه‌ی آنتاکیا (Antakya Künefesi) با کسب بالاترین امتیاز، عنوان بهترین دسر جهان (رتبه اول) را به خود اختصاص داد.
فهرست ۱۰ شیرینی برتر جهان

در تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی منتشر شده از سوی وب‌سایت‌های معتبر غذایی، سه دسر محبوب ترکیه توانستند در میان شش شیرینی برتر دنیا قرار بگیرند و جایگاه برجسته ترکیه در حوزه آشپزی و شیرینی‌پزی سنتی را بیش از پیش تثبیت کردند.

کونِفه‌ی آنتاکیا، بهترین دسر جهان

به گزارش تابناک؛ بر اساس این رتبه‌بندی، کونِفه‌ی آنتاکیا (Antakya Künefesi) با کسب بالاترین امتیاز، عنوان بهترین دسر جهان (رتبه اول) را به خود اختصاص داد.

همچنین باقلوا (Baklava) در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت و سارما پسته (Fıstıklı Sarma) نیز رتبه ششم را از آن خود کرد.

 ۱۰ دسر برتر دنیا

در این رتبه‌بندی، طعم‌های ترکی، انگلیسی و ایتالیایی بر لیست حاکم بودند. پس از سه دسر ترکیه در میان شش رتبه برتر، دسرهای شاخص زیر نیز در فهرست ۱۰ دسر برتر جهان قرار گرفتند:

رتبه دوم: بستنی خامه‌ای (Kaymaklı Dondurma) از انگلستان

رتبه سوم: ژلاتو پسته (Gelato al Pistacchio) از ایتالیا

رتبه چهارم: اشترودل (Strudel) از ایتالیا

رتبه هفتم: تِملِبکه (Tembleque) از پورتوریکو

رتبه هشتم: کِرِپ شیرین (Crêpes Sucrées) از فرانسه

رتبه نهم: تینگینیس (Tinginys) از لیتوانی

رتبه دهم: پائول دِ لو دو اووار (Pão de Ló de Ovar) از پرتغال

 

