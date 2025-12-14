میلی صفحه خبر لوگو بالا
زلنسکی از عضویت اوکراین در ناتو منصرف شد

رئیس‌جمهور اوکراین گفت این کشور از خواسته خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۷۴
| |
3190 بازدید
|
۹

زلنسکی از عضویت اوکراین در ناتو منصرف شد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین گفت این کشور از خواسته خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کرده است.

این اقدام نشان‌دهنده یک تغییر اساسی برای اوکراین است؛ کشور جنگ‌زده اروپایی که مدتهاست عضویت در ناتو را به‌عنوان یکی از مسائل جنجال برانگیز حل‌وفصل بحران اوکراین مطرح کرده بود. با این حال، کی‌یف همچنان در برابر واگذاری قلمرو به مسکو قاطعانه موضع گرفته است.

بنا بر این گزارش، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین عصر یکشنبه طی گفت‌وگویی با خبرنگاران در پیام‌رسان واتس‌اپ بیان کرد: «تضمین‌های امنیتی ایالات متحده، اروپا و سایر شرکا به جای عضویت در ناتو، مصالحه‌ای از جانب اوکراین است.»

زلنسکی با بیان اینکه از همان ابتدا، تمایل اوکراین پیوستن به ناتو بود، گفت: «اینها تضمین‌های امنیتی واقعی هستند و برخی از شرکا از ایالات متحده و اروپا از این مسیر حمایت نکردند.»

وی افزود: «بنابراین، امروز تضمین‌های امنیتی دوجانبه بین اوکراین و ایالات متحده، تضمین‌های مشابه ماده ۵ برای ما از سوی ایالات متحده، و تضمین‌های امنیتی از سوی همکاران اروپایی و همچنین سایر کشورها از جمله کانادا و ژاپن، فرصتی برای جلوگیری از حمله دیگر روسیه است.»

رئیس‌جمهور اوکراین تاکید کرد: «این مصالحه‌ای از جانب ماست و تضمین‌های امنیتی باید از نظر قانونی الزام‌آور باشند.»

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه بارها از اوکراین خواسته است که رسما از جاه‌طلبی‌های خود برای عضویت در ناتو دست بکشد و نیروهایش را از دونباس خارج کند.

مسکو همچنین گفته است که اوکراین باید یک «کشور بی‌طرف» باشد و هیچ نیروی ناتو نمی‌تواند در اوکراین مستقر شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
چه بهتر
خودتون بزنید روسیه روداغون کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
خسته نباشی بالاخره
از اول گنده لات بازی درنمیاوردی این همه آدم به کشتن ندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
امثال ایشون ، کشورشون رو به جنگ میکشند و خرابه تحویل میدهند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
خوب بدبخت فلکزده نوکر صفت چرا قبل از جنگ این تصمیم را نگرفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
حالا که با حماقت اوکراین و به فنا داد !
می‌تونست از وقوع جنگ جلوگیری کنه.
عمدا کشور رو نابود کرد.
فریدون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
پوتین کل اوکراین را می خوآهد‌
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
دیدید‌چی‌گفتم
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
خیلی واسه فهمیدن کلاه گشاد غرب و آمریکا به نظرت دیر نشده ؟!؟!؟! خب نصف کشور اوکراین دادی رفت و نصف دیگه اش هم که شده خرابه !
سید علاءالدین موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
سلام. شاید تا دویست سال آینده ، معلوم و مشخص نشود که قهرمانان اوکراین فدایی خائنین اوکراین شده اند
