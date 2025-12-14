وجود بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی آلاینده در تهران

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست تهران، حسن عباسنژاد روز یکشنبه با بیان اینکه پایش آلودگیها در استان تهران به صورت شبانهروزی انجام میشود، تصریح کرد: در حوزه محیط زیست انسانی، اقدامات موثری در ساماندهی آزمایشگاههای معتمد، تقویت نظام پایش و ورود فعال به موضوع کاهش آلودگیها صورت گرفته است.
وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی آلاینده در استان شناسایی و اعلام شده و برخوردهای قانونی با متخلفان با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از تکمیل زنجیره حفاظتی استان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم یاد کرد و گفت: استان تهران نخستین استانی است که زنجیره حفاظتی خود را به صورت کامل در شمال و شمال شرق استان در حال تکمیل دارد و ایجاد منطقه حفاظت شده کوه سفید نیز در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار گرفته است.
عباسنژاد تاکید کرد: رویکرد آینده این اداره کل، حرکت به سمت استفاده از فناوریهای نوین، کنترل و پایش از راه دور و بهرهگیری از هوش مصنوعی است که در این راستا همکاری با چند شرکت دانشبنیان آغاز شده است.