مشکل خاکسپاری کامران فانی حل شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از مخالفت شورای شهر تهران با خاکسپاری پیکر کامران فانی، ادیب، مترجم، کتاب‌شناس، فرهنگ‌نویس و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا، محسن جوادی - معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - با مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران - گفت‌و‌گو کردند و این مسئله حل شد؛ بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر کامران فانی فردا (دوشنبه، ۲۴ آذر) از محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار می‌شود.

کامران فانی متولد ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۳ در قزوین بود که روز شنبه، ۲۲ آذرماه از دنیا رفت. او مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد کتابداری داشت و در سال ۸۲ به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. فانی عضو هیئت علمی کتابخانه ملی و مدتی هم سرپرست بخش ایران‌شناسی این سازمان بود.

برخی از آثار کامران فانی عبارتند از: سرعنوان‌های موضوعی فارسی، رده‌بندی تاریخ ایران، رده‌بندی فلسفه اسلامی، فرهنگ موضوعی قرآن مجید، جنگ جهانی اول و دوم، دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)، دانشنامه کودکان و نوجوانان، علم در تاریخ، جان برنال (ترجمه)، زردشت، سیاستمدار یا جادوگر؟، هنینگ (ترجمه)، سلوک روحی بتهوون، سالیوان (ترجمه)، خطابه پوشکین، داستایوفسکی (ترجمه)، مرغ دریایی، آنتوان چخوف (ترجمه)، آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه)، موش و گربه، گونتر گراس (ترجمه).