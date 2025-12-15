کارشناسان نظامی مدت‌هاست هشدار داده‌اند که کاهش ذخایر مهمات حیاتی آمریکا می‌تواند این کشور را برای رویارویی احتمالی با چین در جنگی بر سر تایوان ناآماده بگذارد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «دیلی کالر» در مقاله‌ای به بررسی روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا در یک سال ریاست جمهوری ترامپ پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

یک سال پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رابطه میان ایالات متحده و اسرائیل در چندین جبهه مورد آزمون قرار گرفته است؛ از جمله رویارویی کوتاه، اما مهم با ایران و تلاش طولانی برای برقراری صلح در غزه.

رسیدگی به مسائل مربوط به اسرائیل یکی از محور‌های اصلی سال نخست بازگشت ترامپ به کاخ سفید بوده و او سرمایه سیاسی قابل توجهی را برای مذاکره جهت برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس و همچنین پایان‌دادن به درگیری کوتاه، اما تعیین‌کننده اسرائیل با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور صرف کرده است.

هم‌زمان با آن‌که روابط آمریکا و اسرائیل با انتقادات سخت از سوی جناح چپ و راست روبه‌روست، کارشناسان در گفت‌و‌گو با دی‌سی‌ان‌اف درباره چگونگی تحول این رابطه طی سال پرحادثه ۲۰۲۵ و این‌که در سه سال باقی‌مانده از قدرت ترامپ به کدام سمت خواهد رفت، توضیح دادند.

یک کارشناس در این زمینه گفته است: «خیلی ناامیدکننده بود که رابطه میان ایالات متحده و اسرائیل را با توافق‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰ در نقطه‌ای بسیار عالی ترک کنیم، و سپس بازگردیم و ببینیم این رابطه واقعاً از هم پاشیده است؛ پس از آنچه من سوءاستفاده تقریباً آشکار دولت بایدن در دو سال جنگ پس از ۷ اکتبر می‌دانم. [ترامپ]خیلی سریع برای ترمیم این روابط اقدام کرد.»

ترامپ برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل را به یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود تبدیل کرد و در نهایت در ماه اکتبر به آن دست یافت. هر دو طرف از آن زمان حملات محدودی انجام داده و یکدیگر را به نقض شرایط توافق متهم کرده‌اند، اما این توافق همچنان پابرجاست و از بروز درگیری‌های بزرگ جلوگیری کرده است.

با این حال، اسرائیل برای نخستین‌بار پس از چندین ماه، حمله‌ای به بیروت، پایتخت لبنان انجام داد. این حمله هیثم علی طباطبایی، رئیس ستاد حزب‌الله را هدف قرار داده و او را از بین برد (به شهادت رساند)، اما طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، پنج نفر دیگر نیز در این حمله کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند.

بسیاری از محافظه‌کاران نسبت به رابطه آمریکا و اسرائیل بدبین‌تر شده‌اند و به حضور گسترده اسرائیل در درگیری‌های متعدد با همسایگانش و احتمال کشیده شدن آمریکا به جنگی جدید در آینده اشاره می‌کنند.

تریتا پارسی، معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی برای سیاست‌ورزی مسئولانه، در گفت‌و‌گو با دی‌سی‌ان‌اف گفت: در مورد این استدلال که اسرائیل شریک مهمی برای ایالات متحده در خاورمیانه است—مدرکش را نشانم دهید. پیروزی‌های بزرگ آمریکا که اسرائیل در به‌دست آوردن آنها کمک کرده کجاست؟

ایالات متحده در جریان جنگ ۱۲ روزه، نزدیک به یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل در برابر حملات موشکی ایران مصرف کرد. کارشناسان نظامی مدت‌هاست هشدار داده‌اند که کاهش ذخایر مهمات حیاتی آمریکا می‌تواند این کشور را برای رویارویی احتمالی با چین در جنگی بر سر تایوان ناآماده بگذارد.

در میان این چالش‌ها، برخی مقاماتی که با دولت ترامپ همسو هستند همچنان معتقدند که رابطه اسرائیل با آمریکا ارزشی دارد که باید حفظ شود.

ویکتوریا کوتس، معاون پیشین مشاور امنیت ملی در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، به دی‌سی‌ان‌اف گفت که همکاری گسترده نظامی و فناوری اسرائیل با آمریکا کمک زیادی به توسعه سامانه دفاع موشکی «گنبد طلایی» کرده است؛ سامانه‌ای که با هدف حفاظت از سرزمین اصلی آمریکا در برابر موشک‌های بالستیک طراحی شده است.

کوتس به دی‌سی‌ان‌اف گفت: «آنچه اکنون در سال اول دوره ترامپ در زمینه گنبد طلایی می‌سازیم، بدون مشارکت اسرائیل ممکن نبود. این یک دستاورد بسیار مهم برای ما و مردم آمریکا است. آنها کشوری (رژیمی) بسیار کوچک هستند، اما از نظر نوآوری فراتر از وزن واقعی خود عمل کرده‌اند.»

پارسی گفت حملات اسرائیل به دوحه قطر نقطه عطفی در نگاه دولت به اسرائیل بود و استدلال کرد که این حملات اعتماد آمریکا را به ادعای اسرائیل مبنی بر تلاش برای صلح در خاورمیانه به شدت تضعیف کرد.

پارسی به دی‌سی‌ان‌اف گفت: «ما تغییراتی را دیدیم که در حال شکل‌گیری بود؛ تغییراتی ناشی از ناامیدی شدید کاخ سفید از اسرائیل و به‌ویژه نتانیاهو. ترامپ شروع کرد به درک این موضوع که اسرائیل دارد به یک بار سیاسی برای او تبدیل می‌شود.»

گزارش شده است که ترامپ پس از حملات به دوحه از نتانیاهو به‌شدت خشمگین بود و گفته است که نخست‌وزیر دارد «لعنتش می‌کند». اسرائیل در این حملات نتوانست هیچ یک از رهبران حماس را هدف قرار دهد و فقط ۵ نفر از نیرو‌های حماس و یک مأمور امنیتی قطری کشته شدند. روایت‌های متناقضی درباره اینکه آیا ترامپ پیش از انجام حملات در جریان قرار گرفته بود یا نه وجود دارد؛ مقامات اسرائیل اصرار داشتند که دست‌کم کمی پیش از آن به رئیس‌جمهور اطلاع داده بودند.

ترامپ در طول دوران ریاست‌جمهوری خود بار‌ها از نتانیاهو و اسرائیل ابراز نارضایتی کرده است، اما کوتس معتقد نیست اقداماتی که ترامپ را خشمگین کرده‌اند تأثیر ماندگاری بر این رابطه بگذارند.

کوتس در مورد رابطه نتانیاهو و ترامپ به دی‌سی‌ان‌اف گفت: «من واقعاً فکر نمی‌کنم این رابطه آسیب دیده باشد، چون اساساً هیچ‌وقت آن‌قدر شخصی نبود؛ من این را از سر تجربه تعاملات مداوم با آنها می‌گویم. هر دو سیاستمدارند، هم‌رده‌اند. هر دو احترام و درک عمیقی از رابطه آمریکا و اسرائیل دارند. اما آنها دوست نیستند. این یک رابطه شخصی نیست—و این را نه برای کوچک‌کردن ارزش آن، بلکه برای توضیح واقعیت می‌گویم.»

ترامپ و نتانیاهو همچنان به‌طور علنی از یکدیگر حمایت می‌کنند و هر دو بار دیگر بر تعهد خود به این اتحاد مهم و دیرینه تأکید کرده‌اند. با این حال، ترامپ در ماه سپتامبر به تأثیر چشمگیر لابی‌های حامی اسرائیل در شکل‌دادن به سیاست آمریکا اذعان کرد و پیش‌تر به دی‌سی‌ان‌اف گفته بود که معتقد است نفوذ آنها در کنگره رو به کاهش است.

ترامپ در گفت‌و‌گو با ریگان ریس از دیلی کالر گفت: «من باید بگویم، اسرائیل قوی‌ترین لابی را در کنگره داشت؛ از هر چیز یا نهادی، یا هر شرکت یا ایالت دیگری که تا به حال دیده‌ام، اسرائیل قوی‌ترین بود. امروز دیگر آن‌قدر لابی قدرتمندی ندارد. شگفت‌انگیز است.»