نتانیاهو دولت استرالیا را عامل تیراندازی امروز دانست

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در بیانیهای دولت استرالیا را متهم کرد که سیاست آنها در حال گسترش نفرت از یهودیان در استرالیا است. این اظهار نظر چند ساعت پس از حمله به یهودیان در سیدنی مطرح شد که ۱۲ کشته بر جای گذاشت.
وی در این مورد عنوان کرد: سه ماه پیش به (آنتونی آلبانیز) نخست وزیر استرالیا نوشتم که سیاست آنها در حال دامن زدن به گسترش نفرت از یهودیان در استرالیا است. یهودستیزی، سرطانی است که وقتی رهبران سکوت میکنند و اقدامی نمیکنند، گسترش مییابد.
نتانیاهو ادامه داد: اتفاق وحشتناکی در آنجا رخ داد، تعداد قربانیان لحظه به لحظه در حال افزایش است.
پیش از صحبتهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی، سایر مقامهای این رژیم واکنشهای تندی را به دولت استرالیا به خاطر شکل گرفتن این حمله نشان دادند.
در همین ارتباط، عامیخای شیکلی، وزیر امور دیاسپورا (یهودیان خارج از سرزمین اشغالی) با حمله شدید به دولت استرالیا گفت که این کشور با اجازه دادن به راهپیماییهای ضد اسرائیلی و «عادیسازی یهودستیزی» زمینه وقوع چنین حمله فاجعهبار را فراهم کرده است. وی دولت استرالیا را مسئول مستقیم این تیراندازی دانست و مدعی شد که سکوت این کشور در برابر نفرت علیه یهودیان و اسرائیلیها به این حادثه منتهی شده است.
اشلومو کرعی، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی نیز با لحنی مشابه اعلام کرد که «بیعملی دولتهای غربی» نسبت به تظاهرات ضد اسرائیلی به کشتهشدن ده یهودی در استرالیا انجامیده و از کانبرا خواست فوراً برای حفاظت از یهودیان اقدام کند. او با اشاره به تظاهرات جهانی در حمایت از فلسطین اذعان کرد که موج یهودستیزی در جهان «بهطور خطرناکی در حال افزایش است».
یوآو کیش، وزیر امور آموزش نیز پا را فراتر گذاشت و تصمیم اخیر دولت استرالیا برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین را «پیامی خطرناک» دانست که به گفته وی «نتایج آن اکنون آشکار شده است». این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بهرسمیت شناختن فلسطین از سوی برخی دولتها، واکنشی مستقیم به نسل کُشی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و فشار افکار عمومی جهانی بوده است.
این واکنشها به گفته تحلیلگران، در بستری شکل گرفته که افکار عمومی جهان بهدلیل نسلکشی این رژیم در جنگ غزه علیه سیاستهای تلآویو برآمدهاند و همین فضای جهانی بر نحوه مواجهه اسرائیل با رویدادهای خارجی سایه انداخته است.
تحلیلگران بینالمللی معتقدند که شدت واکنش تلآویو بیش از آنکه ناشی از حادثه سیدنی باشد، بازتابی از انزوای بیسابقه رژیم صهیونیستی در جهان پس از جنگ غزه است.
در ماههای اخیر، میلیونها نفر در سراسر جهان علیه کشتار مردم بی گناه فلسطین در جنگ ویرانگر غزه، تظاهرات و بسیاری از دولتها، دانشگاهها، نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری، تلآویو را به «جنایت جنگی» و «نسلکشی» متهم کردهاند.