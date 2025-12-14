میلی صفحه خبر لوگو بالا
سومین حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان از صبح امروز

رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن یک خودرو پارک شده در منطقه «جویا»، سومین حمله پهپادی خود از صبح امروز تاکنون را در جنوب لبنان انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۴۸
| |
1976 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ خودرو مورد هدف در منطقه جویا شهر «صور» واقع در جنوب لبنان، در نزدیکی مرکزی متعلق به «اداره بهداشت اسلامی» پارک شده بود.

در همین حال، منابع اسرائیلی گزارش دادند سومین «عملیات ترور» در جنوب لبنان، این بار با هدف قرار دادن یک خودرو در منطقه جویا انجام گرفته است.

المیادین اعلام کرد که در حمله پهپادی سوم رژیم صهیونیستی به صور، یک عضو شورای شهر جویا هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده است.

ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد از صبح امروز سه نفر از نیرو‌های حزب‌الله را هدف قرار داده است.

امروز همچنین یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی به یک دستگاه خودرو در شهرک «صفد الطبیخ» در جنوب لبنان با دو فروند موشک حمله کرد.

یک پهپاد دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز امروز به یک دستگاه موتور سیکلت در منطقه «یاطر» شهرستان «بنت جبیل» واقع در جنوب لبنان حمله کرد که به شهادت یک شهروند لبنانی و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد.

وزارت بهداشت لبنان گزارش داد در حمله رژیم صهیونیستی به یک دستگاه موتورسیکلت در منطقه یاطر، یک نفر به شهادت رسید و یک نفر هم زخمی شد.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا توافق آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.

