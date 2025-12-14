چه کسی پیشنهاد بمباران مراسم شهیدنصرالله را داده بود؟

موراگ پیش از این نیز ماه‌ها قبل در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که یکی از مقامات اداره آمریکا پیشنهاد مشابهی داده است، اما نام مشخصی را ذکر نکرده بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «تامیر موراگ»، خبرنگار سیاسی کانال ۱۴ اسرائیل، در یک برنامه گفت‌و‌گو محور در این کانال گفت: «مورگان اورتاگوس»، فرستاده آمریکا به لبنان، به مقامات اسرائیلی پیشنهاد کرد مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل «حزب‌الله لبنان»، را که صد‌ها هزار لبنانی در ورزشگاه بیروت در آن حضور داشتند، هدف قرار دهند.

ظاهرا استدلال این موجود خبیث، این بود که تعدادی از مقامات ارشد مقاومت لبنان در میان حاضرین بودند. به گفته «موراگ»، «اورتاگوس» این پیشنهاد را در جریان دیدارش از سرزمین‌های اشغالی، اندکی پیش از مراسم تشییع ارائه کرد.

موراگ افزود: " طرف اسرائیلی تصمیم گرفت از انجام چنین اقدامی خودداری کند و تنها به پرواز جنگنده‌ها بر فراز شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع اکتفا نماید. "

موراگ پیش از این نیز ماه‌ها قبل در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که یکی از مقامات اداره آمریکا پیشنهاد مشابهی داده است، اما نام «اورتاگوس» را ذکر نکرده بود.