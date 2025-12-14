جهش قابل توجه قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته، بازار را وارد فاز تازه‌ای از تردید کرده است؛ جایی که بخشی از مردم میان خرید و فروش مردد مانده‌اند و این پرسش جدی به ذهن آن‌ها متبادر می‌شود که آیا قیمت‌ها به سقف‌های کوتاه‌مدت نزدیک شده‌اند یا هنوز ظرفیت رشد بیشتری در انتظار بازار طلا و سکه است.

کارشناس بازارهای مالی به این سوال پاسخ داده و معتقد است، اگر چه امکان مشاهده قیمت‌های بالاتر برای طلا و سکه در ادامه سال وجود دارد، اما رفتار هیجانی و نگاه نوسانی می‌تواند سرمایه‌گذاران را با زیان مواجه کند. او تاکید کرده است که طلا همچنان یک ابزار حفظ ارزش دارایی است و تصمیم‌گیری در این بازار باید با دید بلندمدت انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ بازار طلا و سکه در آستانه ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند مسیر قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال و حتی چشم‌انداز سال آینده را مشخص کند. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کسری بودجه و سیاست‌های احتمالی دولت برای کنترل تورم، بحث سقف‌های قیمتی طلا و سکه دوباره در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفته و سرمایه‌گذاران را در برابر این پرسش قرار داده است که آیا زمان اصلاح قیمت‌ها فرا رسیده یا روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

بهتر است درباره سقف قیمت طلا و سکه، نگاه کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود

در همین راستا مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی در خصوص چشم‌انداز سقف قیمت طلا و سکه به تجارت‌نیوز گفت: «طی دو تا سه هفته آینده با بودجه سال ۱۴۰۵ روبه‌رو هستیم؛ موضوعی که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصادی و روند بازارها در سال آتی ارائه دهد. به همین دلیل بهتر است درباره سقف قیمت‌ها با نگاه کوتاه‌مدت صحبت کنیم.»

سقف قیمت طلا در کوتاه‌مدت 14 میلیون و 750 هزار تومان است

این کارشناس بازارهای مالی افزود: «در شرایط فعلی، سقفی که برای قیمت طلا می‌توان در نظر گرفت، محدوده ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تا ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. این سقف ممکن است در کوتاه‌مدت دیده شود یا با کمی تأخیر تحقق پیدا کند.»

امکان مشاهده سطح قیمت 14 میلیونی طلا حتی پیش از ارائه بودجه نیز وجود دارد

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به کسری بودجه‌ای که در ادامه سال وجود دارد، خاطرنشان کرد: «این احتمال مطرح است که دولت از مقطعی به بعد برای کنترل تورم اقداماتی انجام دهد و بنابراین شاید اعداد ذکر شده به ‌تدریج در بازار نمایان شود. البته امکان مشاهده این سطوح قیمتی حتی پیش از ارائه بودجه نیز وجود دارد.»

در ادامه سال می‌توانیم با سکه‌های ۱۴۸ تا ۱۵۰ میلیون تومانی مواجه شویم!

دیبا درباره بازار سکه نیز توضیح داد: «در ادامه سال می‌توانیم با سکه‌های ۱۴۸ تا ۱۵۰ میلیون تومانی مواجه شویم. اگر این محدوده‌های قیمتی محقق شود، درباره قیمت‌های جدیدتر در مقاطع بعدی صحبت خواهیم کرد.»

قیمت‌ها کمی از سطح تعادلی خود فاصله گرفته‌اند

این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «در حال حاضر باید توجه داشت که قیمت‌ها کمی از سطح تعادلی خود فاصله گرفته‌اند، اما همچنان طلا و سکه به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی جایگاه خود را دارند.»

نوسان‌گیران بازار طلا، متضرر می‌شوند

این کارشناس بازارهای مالی نسبت به نوسان‌گیری از بازار طلا هشدار داد و گفت: «به افرادی که به فکر فروش طلا افتاده‌اند یک نکته مهم را یادآوری می‌کنم؛ طلا را نباید به‌عنوان یک دارایی نوسانی دید. این نگاه اشتباه در سال‌های اخیر وارد بازار شده و تجربه نشان داده هر کسی با این رویکرد وارد شده، در نهایت متضرر شده است.»

طلا ذاتاً دارایی معاملاتی کوتاه‌مدت نیست

دیبا در خصوص نحوه خرید و سرمایه‌گذاری در بازار طلا اظهار داشت: «طلا را باید همان‌طور نگاه کرد که نسل‌های قبل با آن برخورد می‌کردند؛ طلا را می‌خریدند و زمانی که قصد داشتند دارایی بهتری تهیه کنند، آن را می‌فروختند و دارایی جدیدی جایگزین می‌کردند؛ چه خانه باشد، چه خودرو یا هر کالای دیگری. طلا ذاتاً دارایی معاملاتی کوتاه‌مدت نیست و در تمام دنیا، چه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و چه در مؤسسات مالی بزرگ، همین نگاه به طلا وجود دارد.»

افرادی که با دید بلندمدت قصد ورود به بازار طلا را دارند، در شرایط فعلی خرید خود را انجام دهند

دیبا در پایان با اشاره به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تازه‌‍وارد گفت: «افرادی که با دید بلندمدت قصد ورود به بازار طلا را دارند، خرید خود را انجام دهند؛ اما اگر هدف صرفاً نوسان‌گیری کوتاه‌مدت است، باید گفت شرایط فعلی موقعیت مناسبی برای چنین رویکردی نیست.»