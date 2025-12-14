میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا سکه تا پایان سال به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد؟!

جهش قابل توجه قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته، بازار را وارد فاز تازه‌ای از تردید کرده است؛ جایی که بخشی از مردم میان خرید و فروش مردد مانده‌اند و این پرسش جدی به ذهن آن‌ها متبادر می‌شود که آیا قیمت‌ها به سقف‌های کوتاه‌مدت نزدیک شده‌اند یا هنوز ظرفیت رشد بیشتری در انتظار بازار طلا و سکه است.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۰۸
| |
2090 بازدید
|
۹
آیا سکه تا پایان سال به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد؟!

کارشناس بازارهای مالی به این سوال پاسخ داده و معتقد است، اگر چه امکان مشاهده قیمت‌های بالاتر برای طلا و سکه در ادامه سال وجود دارد، اما رفتار هیجانی و نگاه نوسانی می‌تواند سرمایه‌گذاران را با زیان مواجه کند. او تاکید کرده است که طلا همچنان یک ابزار حفظ ارزش دارایی است و تصمیم‌گیری در این بازار باید با دید بلندمدت انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ بازار طلا و سکه در آستانه ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند مسیر قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال و حتی چشم‌انداز سال آینده را مشخص کند. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کسری بودجه و سیاست‌های احتمالی دولت برای کنترل تورم، بحث سقف‌های قیمتی طلا و سکه دوباره در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفته و سرمایه‌گذاران را در برابر این پرسش قرار داده است که آیا زمان اصلاح قیمت‌ها فرا رسیده یا روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

بهتر است درباره سقف قیمت طلا و سکه، نگاه کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود

در همین راستا مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی در خصوص چشم‌انداز سقف قیمت طلا و سکه به تجارت‌نیوز گفت: «طی دو تا سه هفته آینده با بودجه سال ۱۴۰۵ روبه‌رو هستیم؛ موضوعی که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصادی و روند بازارها در سال آتی ارائه دهد. به همین دلیل بهتر است درباره سقف قیمت‌ها با نگاه کوتاه‌مدت صحبت کنیم.»

سقف قیمت طلا در کوتاه‌مدت 14 میلیون و 750 هزار تومان است

این کارشناس بازارهای مالی افزود: «در شرایط فعلی، سقفی که برای قیمت طلا می‌توان در نظر گرفت، محدوده ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تا ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. این سقف ممکن است در کوتاه‌مدت دیده شود یا با کمی تأخیر تحقق پیدا کند.»

امکان مشاهده سطح قیمت 14 میلیونی طلا حتی پیش از ارائه بودجه نیز وجود دارد

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به کسری بودجه‌ای که در ادامه سال وجود دارد، خاطرنشان کرد: «این احتمال مطرح است که دولت از مقطعی به بعد برای کنترل تورم اقداماتی انجام دهد و بنابراین شاید اعداد ذکر شده به ‌تدریج در بازار نمایان شود. البته امکان مشاهده این سطوح قیمتی حتی پیش از ارائه بودجه نیز وجود دارد.»

در ادامه سال می‌توانیم با سکه‌های ۱۴۸ تا ۱۵۰ میلیون تومانی مواجه شویم!

دیبا درباره بازار سکه نیز توضیح داد: «در ادامه سال می‌توانیم با سکه‌های ۱۴۸ تا ۱۵۰ میلیون تومانی مواجه شویم. اگر این محدوده‌های قیمتی محقق شود، درباره قیمت‌های جدیدتر در مقاطع بعدی صحبت خواهیم کرد.»

قیمت‌ها کمی از سطح تعادلی خود فاصله گرفته‌اند

این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «در حال حاضر باید توجه داشت که قیمت‌ها کمی از سطح تعادلی خود فاصله گرفته‌اند، اما همچنان طلا و سکه به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی جایگاه خود را دارند.»

نوسان‌گیران بازار طلا، متضرر می‌شوند

این کارشناس بازارهای مالی نسبت به نوسان‌گیری از بازار طلا هشدار داد و گفت: «به افرادی که به فکر فروش طلا افتاده‌اند یک نکته مهم را یادآوری می‌کنم؛ طلا را نباید به‌عنوان یک دارایی نوسانی دید. این نگاه اشتباه در سال‌های اخیر وارد بازار شده و تجربه نشان داده هر کسی با این رویکرد وارد شده، در نهایت متضرر شده است.»

طلا ذاتاً دارایی معاملاتی کوتاه‌مدت نیست

دیبا در خصوص نحوه خرید و سرمایه‌گذاری در بازار طلا اظهار داشت: «طلا را باید همان‌طور نگاه کرد که نسل‌های قبل با آن برخورد می‌کردند؛ طلا را می‌خریدند و زمانی که قصد داشتند دارایی بهتری تهیه کنند، آن را می‌فروختند و دارایی جدیدی جایگزین می‌کردند؛ چه خانه باشد، چه خودرو یا هر کالای دیگری. طلا ذاتاً دارایی معاملاتی کوتاه‌مدت نیست و در تمام دنیا، چه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و چه در مؤسسات مالی بزرگ، همین نگاه به طلا وجود دارد.»

افرادی که با دید بلندمدت قصد ورود به بازار طلا را دارند، در شرایط فعلی خرید خود را انجام دهند

دیبا در پایان با اشاره به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تازه‌‍وارد گفت: «افرادی که با دید بلندمدت قصد ورود به بازار طلا را دارند، خرید خود را انجام دهند؛ اما اگر هدف صرفاً نوسان‌گیری کوتاه‌مدت است، باید گفت شرایط فعلی موقعیت مناسبی برای چنین رویکردی نیست.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه امامی سکه بهار آزادی قیمت سکه بازار سکه خرید سکه فروش سکه خبر فوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکه طرح جدید به ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ تومان رسید!
قیمت لحظه‌ای سکه امروز چهارشنبه ۱۹ آذر
قیمت سکه در بازار امروز 23 آذرماه
سکه امامی چقدر ارزان شد؟
قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۲۲ آذر
قیمت سکه در بازار امروز 11 آذرماه+جدول
سکه به ۱۲۵ میلیون تومان نزدیک شد!
قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۲ مهر ماه
حباب سکه چقدر کم شد؟
قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه
پیش‌بینی قیمت سکه امروز ۲8 اردیبهشت
قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
قیمت انواع سکه در بازار امروز 14 آبان ماه
قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت سکه امروز یکشنبه 6 مهر 1404
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۵ اسفند
قیمت انواع سکه در بازار امروز 17 آبان
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Sweden
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
8
پاسخ
خود رئیس جمهور یک حرف میزنه فردا برعکسش اتفاق میفته حالا این کارشناس شما چه حرفی برای زدن داره ؟ با چهار تا خط کشیدن روی نمودار که نمیشه قیمت آینده رو پیش بینی کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
10
5
پاسخ
مذاکره نمیکنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
8
پاسخ
صددرصد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
23
پاسخ
در کشوری که هیچ کس و هیچ چیزی سر جای خودش نیست هیچ اتفاقی بعید نیست
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
17
پاسخ
تلاش دولت وفاق
سکه تا پایان سال به ۱۵۰ میلیون تومان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
8
پاسخ
بعله می‌رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
14
پاسخ
با این سرعت که داره میره تا آخر پاییز به 150 میرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
13
پاسخ
با این دست فرمون تا آخر سال ۲۰۰ میلیون رو شاخشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
11
پاسخ
وفاق ملی یعنی گرانی سرسام آور در سکوت کامل دولت مردان؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e6a
tabnak.ir/005e6a