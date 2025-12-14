قتل هولناک یک کودک در چابهار

محمد خالقی روز پنجشنبه حدود ساعت ۱۸:۰۰برای خرید نان از منزل خارج شده بود اما دیگر به خانه بازنگشت. تلفن همراه او نیز در منزل باقی مانده بود و خانواده‌اش تا زمان کشف جسد از سرنوشت وی بی‌اطلاع بودند.ظ

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پیکر محمد خالقی (ویدادی)، کودک اهل استان سیستان و بلوچستان که از روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴در شهر چابهار مفقود شده بود، شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه در پشت زندان چابهار کشف شد.

به گزارش منابع محلی، جسد این کودک حوالی ساعت ۲۱:۰۰ شب با آثار بریدگی شدید در ناحیه گلو و سوختگی ناشی از آتش‌سوزی پیدا شده است.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پیکر وی پس از قتل، با بنزین به آتش کشیده شده است.

بر اساس اظهارات منابع آگاه، یک شهروند با مشاهده جسدی رهاشده در پشت زندان، موضوع را به مردم و نیروی انتظامی اطلاع داده است.

جسد محمد خالقی برای انجام کالبدشکافی و بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

محمد خالقی روز پنجشنبه حدود ساعت ۱۸:۰۰برای خرید نان از منزل خارج شده بود، اما دیگر به خانه بازنگشت. تلفن همراه او نیز در منزل باقی مانده بود و خانواده‌اش تا زمان کشف جسد از سرنوشت وی بی‌اطلاع بودند.

خانواده این کودک اعلام کرده‌اند که با هیچ فرد یا گروهی اختلاف و مشکلی نداشته‌اند. تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره انگیزه و هویت عامل یا عاملان این جنایت منتشر نشده است.