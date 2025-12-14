میلی صفحه خبر لوگو بالا
تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

دکتر شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی تصمیمات عملیاتی این بانک برای مدیریت بازار ارز و ثبات بخشی به آن را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۰۳
تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی تصمیمات عملیاتی این بانک برای مدیریت بازار ارز و ثبات بخشی به آن را اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیمات با هماهنگی دستگاه های مختلف و در جلسه مهم دیشب بانک مرکزی با حضور ارکان مختلف اتخاذ و از امروز جهت مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات بخشی در این بازار در دستور کار اجرا قرار گرفت.

این تصمیمات شامل موارد ذیل است:

۱. بازنگری و بازآرایی نظام بودجه بندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه های اقتصادی ارزآور.

۲.تلاش برای کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران به ویژه تأمین به روز ارز برای تخصیص های معتبر در تالار دوم این مرکز با اولویت تخصیص ارز برای متقاضیان خرد زیر ۵۰ هزار دلار.

۳. گسترش پیش فروش ارز برای کلیه شرکت هایی که به موقع رفع تعهد ارزی انجام داده اند.

۴. تقویت تأمین مالی ارزی پروژه های از طریق انتشار انواع صکوک ارزی به ویژه اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی، صندوق درآمد ارزی و پیش فروش ارز در تالار دوم برای سرمایه گذاران.

۵. تنظیم اقدامات نظارتی  انضباطی بانک مرکزی برای مواجهه با گردش‌های مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا.

۶. همزمان با تأمین موثر ارز در تالار اول، تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم مرکز مبادله ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

بانک مرکزی بازار ارز گردش مالی بازار توافقی بودجه‌ تامین ارز
