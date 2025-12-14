افزایش قیمت برنج پس از حذف ارز ترجیحی

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت برنج پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اندکی گران می‌شود، اما پس از آن ثابت می‌ماند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی رضا کنگری امروز گفت: حذف ارز ترجیحی، قیمت برنج هندی ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزارتومان و برنج پاکستانی ۱۳۰ تا ۲۱۰ هزارتومان را 10 درصد گرانتر می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که سالانه حدود یک میلیون تن(یک سوم نیاز وارداتی کشور) با این ارز برنج وارد می‌شد را وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته اعلام کرد و قرار شد پس از این با ارز تالار دوم وارد شود. پیش از این هم ارز ترجیحی گوشت و شکر حذف شده بود، گفته می‌شود دولت قرار است کلا ارز ترجیحی را حذف کند اما وزیرجهاد کشاورزی این خبر را تکذیب کرد.

پس از حذف ارز ترجیحی کارشناسان دو نظر یکی افزایش بیش از حد قیمت با توجه به شکاف بین ارز ترجیحی و تالار دوم و دیگری به واردات آسان و رقابت در بازار و کاهش قیمت اعتقاد دارند.