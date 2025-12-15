جبار کوچکینژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، به اهمیت راهاندازی سیستم برخط در اخذ مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و اظهار کرد: یکی از پیشرفتهای بزرگ در حوزه نظام مالیاتی، این است که مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانههای آنلاین و در لحظه از صنایعی مانند رستورانهای زنجیرهای و فعالان حوزه نمایش خانگی گرفته میشود. در گذشته این مالیات روی مصرفکننده نهایی محاسبه و اخذ میشد اما انتقال آن به خزانه، با تأخیر انجام میگرفت.
وی افزود: اکنون اما، با این سامانه، دولت سریع و مستقیم به وجوه مالیاتی دسترسی پیدا کرده و میتواند این منابع را به شکل بهینه و سریع در اختیار بخشهای مختلف و توسعه زیرساخت ها از جمله حوزه های بهداشت و درمان قرار دهد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: اجرای این سیستم الکترونیک، یک قدم مهم در تطابق و همگامی قانون مالیاتی با فناوریهای نوین است که نقش کلیدی در تقویت انضباط مالی و عدالت در نظام پرداختها دارد. همچنین این رویکرد، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط، باعث هوشمندسازی و افزایش هدفمند بودن فرآیندهای مالیاتی در کشور میشود و زمینه تامین مالی بدون تاخیر و معطلی توسعه زیرساختی کشور را فراهم میکند.
وی در پایان تاکید کرد: تسهیل در دسترس بودن منابع مالی برای دولت، باعث میشود که این درآمدها سریعتر برای برنامههای توسعهای و زیرساختی مصرف شود. به همین دلیل، توسعه این سامانه میتواند به سهم خود، نظام مالیاتی کشور را سریع و کارآمد سازد؛ امری که در سیاستهای کلان اقتصادی و مالی کشور همیشه مدنظر بوده است.