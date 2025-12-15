میلی صفحه خبر لوگو بالا
کوچکی نژاد در گفتگو با تابناک:

پایان تأخیر در وصول مالیات/ «درآمدهای میلیاردی» حالا مستقیم و آنی به خزانه می‌رود

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی سیستم برخط در اخذ مالیات بر ارزش افزوده یک قدم مهم در تطابق و همگامی قانون مالیاتی با فناوری‌های نوین است، گفت: این رویکرد، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط، باعث هوشمندسازی و افزایش هدفمند بودن فرآیندهای مالیاتی در کشور می‌شود و زمینه تامین مالی بدون تاخیر و معطلی توسعه زیرساختی کشور را فراهم می‌کند.
اخذ برخط مالیات بر ارزش افزوده نظم مالیاتی را تقویت می‌کند

جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، به اهمیت راه‌اندازی سیستم برخط در اخذ مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و اظهار کرد:  یکی از پیشرفت‌های بزرگ در حوزه نظام مالیاتی، این است که مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های آنلاین و در لحظه از صنایعی مانند رستوران‌های زنجیره‌ای و فعالان حوزه نمایش خانگی گرفته می‌شود. در گذشته این مالیات روی مصرف‌کننده نهایی محاسبه و اخذ می‌شد اما انتقال آن به خزانه، با تأخیر انجام می‌گرفت.

وی افزود: اکنون اما، با این سامانه، دولت سریع و مستقیم به وجوه مالیاتی دسترسی پیدا کرده و می‌تواند این منابع را به شکل بهینه و سریع در اختیار بخش‌های مختلف و توسعه زیرساخت ها از جمله حوزه های بهداشت و درمان قرار دهد. 

کوچکی نژاد تصریح کرد: اجرای این سیستم الکترونیک، یک قدم مهم در تطابق و همگامی قانون مالیاتی با فناوری‌های نوین است که نقش کلیدی در تقویت انضباط مالی و عدالت در نظام پرداخت‌ها دارد. همچنین این رویکرد، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط، باعث هوشمندسازی و افزایش هدفمند بودن فرآیندهای مالیاتی در کشور می‌شود و زمینه تامین مالی بدون تاخیر و معطلی توسعه زیرساختی کشور را فراهم می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: تسهیل در دسترس بودن منابع مالی برای دولت، باعث می‌شود که این درآمدها سریع‌تر برای برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی مصرف شود. به همین دلیل، توسعه این سامانه می‌تواند به سهم خود، نظام مالیاتی کشور را سریع و کارآمد سازد؛ امری که در سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی کشور همیشه مدنظر بوده است.

گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
16
پاسخ
خدا خیر بده احمدی تژاد رو که این نون ارزش افزوده رو گذاشت تو دامنمون !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
پول در جامعه باید بچرخد نه اینکه دولت پول پرداخت کند ولی این پول به دولت برنگردد و دولت هم بجای تلاش برای حل این مشکل کار آسان انجام می‌دهد یعنی خلق پول
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
اینکه عده ای به ثروتهای نجومی می‌رسند نشان می‌دهد دستگاه مالیات درست کار نمیکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
طرح بسیار خوبیست
وقتی از من مغازه دار خرید می کنی متوجه میشی چقدرش به ما میرسه
هر روز نمیای بگی دولت بهت حقوق میده و مالیاتشو میگیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
6
21
پاسخ
فشار مضاعف به بازاریان و مردم ...

روی دریای نفت و گاز و منابع معدنی خوابیدیم ولی باید مالیات لحظه ای بدیم !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
هرچه بدبختی داریم از همین نفت است برای اداره کشور دیگر نیازی به تلاش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
13
پاسخ
حتما که در حوزه بهداشت و درمان هزینه میشه!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
13
پاسخ
ارزش افزوده یعنی فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی. چرا؟ چون سیستم گردش کالای ما بر مبنای دلالی اداره میشه . هر بار که کالایی دست به دست میشه یعنی از 1.1 درصد اضافه میشه 1.21 درصد و این شامل فقط ارزش افزوده میباشد نه قیمت کالا به علاوه سود فروشنده . حساب کنید کالایی 4 دست بچرخه مصرف کننده نهایی نزدیک به 16-15 درصد باید ارزش افزوده بده فقط. سیستم در جهت منافع عده ای تنظیم شده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
وقتی یه چیزی رو نمیدونی حرف بیخود نزن.
هر کالایی از تولید تا مصرف یک‌بار مالیات داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
16
پاسخ
یک پیکانکار هستم اوایل فروردین برای آب و فاضلاب کار کرده ام پول مواد و کارگز داده ام پول بیمه داده ام هنوز پولم وصول نشده با این دلار 40 درصد پولم از بین رفته حالا باید من بعد همون لحظه ارزش افزوده واریز کنم به حساب مجلس نشینان و دولت مشینان؟ چقدر می خواین ظلم کنین. یکم انصاف داشته باشین. وقتی برای مردم میشه فقط حرف میزنین وقتی به نفع خودشون میشه قانون میزارن
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در موقع پرداخت توسط کارفرما قابل احتساب است و تا وقتی پول ارزش افزوده نگرفتی نباید اعلام کنی و مشمول جریمه نیست
آیدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
20
پاسخ
فقط زورتون به مردم بی پناه میرسه ! یادتان باشد
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
20
پاسخ
خودشون به واسطه بی لیاقتی تورم ایجاد می کنن تا همه چی گرون شه بعد بابتش مالیت می گیرن از همون گرونی .... هیچ جا اینطوری نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
عزیزم هیچ‌حا مثل ما بی‌مالیات نیست!
از ترکیه و دبی بگیر تا سوییس و آمریکا، تمام مردم جهان دارن مالیات میدن بجز ما
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
13
پاسخ
هم تورم را از جیب بدیم و هم مالیات به علت بی لیاقتی شما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
دولت بعنوان امانتدار نباید پول مردم را بیهوده و نابجا هزینه کند که مجبور به خلق پول و تورم نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
6
پاسخ
دولت پزشکیان محبوب قلوب ساده لوح ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
شرایط فعلی حاصل دهها سال به بیراهه رفتن است
عباس آذرنگ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
5
پاسخ
شماها فقط زورتان به قشر حقوق بگير ميرسه كه اگر چند ساعتي اظافه كار گرفت كه كمي شرمنده خانواده اش نشود ماليات برارزش افزوده وبردرآمد كه صدالبته درنهايت درجيب شما خواهد رفت وعلاوه برحقوق دراين مملكت همه چيزرا بايد ماليات بپردازيم بدون خدمات آقايان ،ماشديم برده ،كه شما ها دررفاه زندگي كنيد...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
بدحالی؟؟؟
داره از مالیات اصناف و فروشگاه‌ها حرف میزنه، نه کارمندان
