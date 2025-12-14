در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۷۳,۳۱۳ (هفتاد و سه هزار و سیصد و سیزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۳,۳۱۳ ۱۴۱ ۰.۱۹ 10:43 ۷۳,۱۷۲ ۰.۰۰ روز قبل ۷۳,۱۷۲ ۱۶۹ ۰.۲۳ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

امروز یورو مبادله ای با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۸۶,۰۹۸ (هشتاد و شش هزار و نود و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۶,۰۹۸ ۲۵۸ ۰.۲۹ 10:43 ۸۵,۸۴۰ ۵۹۷ ۰.۶۹ روز قبل ۸۵,۲۴۳ ۲۷۸ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

قیمت درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۱۹,۹۶۲ (نوزده هزار و نهصد و شصت و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۹,۹۶۲ ۳۸ ۰.۱۹ 10:43 ۱۹,۹۲۴ ۰.۰۰ روز قبل ۱۹,۹۲۴ ۴۶ ۰.۲۳ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با کاهش ۰.۹۶ درصدی به ۱۷۰,۴۵۰ (یکصد و هفتاد هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۷۰,۴۵۰ -۱,۶۵۰.۰۰ -۰.۹۶ 11:00 ۱۷۲,۱۰۰ ۳,۰۵۰ ۱.۷۷ روز قبل ۱۶۹,۰۵۰ ۱۰۰ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

امروز لیر ترکیه با کاهش ۰.۸۳ درصدی به ۲,۹۹۵ (دو هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۹۲,۵۰۰ (نود و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

امروز دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۸۴,۸۴۰ (هشتاد و چهار هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

امروز دینار عراق با کاهش ۰.۹۷ درصدی به ۹,۷۴۵ (نه هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان رسید.