در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۷۳,۳۱۳ (هفتاد و سه هزار و سیصد و سیزده ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۷۳,۳۱۳
|۱۴۱
|۰.۱۹
|10:43
|۷۳,۱۷۲
|۰.۰۰
|روز قبل
|۷۳,۱۷۲
|۱۶۹
|۰.۲۳
|۳ روز پیش
امروز یورو مبادله ای با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۸۶,۰۹۸ (هشتاد و شش هزار و نود و هشت ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۸۶,۰۹۸
|۲۵۸
|۰.۲۹
|10:43
|۸۵,۸۴۰
|۵۹۷
|۰.۶۹
|روز قبل
|۸۵,۲۴۳
|۲۷۸
|۰.۳۲
|۳ روز پیش
قیمت درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۱۹,۹۶۲ (نوزده هزار و نهصد و شصت و دو ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۹,۹۶۲
|۳۸
|۰.۱۹
|10:43
|۱۹,۹۲۴
|۰.۰۰
|روز قبل
|۱۹,۹۲۴
|۴۶
|۰.۲۳
|۳ روز پیش
امروز پوند با کاهش ۰.۹۶ درصدی به ۱۷۰,۴۵۰ (یکصد و هفتاد هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۷۰,۴۵۰
|-۱,۶۵۰.۰۰
|-۰.۹۶
|11:00
|۱۷۲,۱۰۰
|۳,۰۵۰
|۱.۷۷
|روز قبل
|۱۶۹,۰۵۰
|۱۰۰
|۰.۰۵
|۲ روز پیش
امروز لیر ترکیه با کاهش ۰.۸۳ درصدی به ۲,۹۹۵ (دو هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان رسید.
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۹۲,۵۰۰ (نود و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.
امروز دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۸۴,۸۴۰ (هشتاد و چهار هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.
امروز دینار عراق با کاهش ۰.۹۷ درصدی به ۹,۷۴۵ (نه هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان رسید.