واکنش چین به اظهارات ترامپ درباره خلع سلاح

«لیو پنگیو» سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در حالی این مساله را مطرح کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود با مسکو و پکن درباره مساله خلع سلاح اتمی صحبت کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ به گفته رئیس جمهور آمریکا، روسیه و چین هر دو به کاهش سلاحهای هستهای علاقهمند هستند.
سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در پاسخ به این سوال که آمریکا با توجه به اظهارات ترامپ در مورد مذاکرات با روسیه و چین در مورد خلع سلاح هستهای چه باید بکند، گفت: «کشوری که بزرگترین زرادخانه هستهای را دارد باید صادقانه به مسئولیت ویژه و اصلی خود در زمینه خلع سلاح هستهای عمل کند، زرادخانه هستهای خود را بیشتر کاهش دهد و شرایطی را برای خلع سلاح هستهای کامل و جامع ایجاد کند.»
وی ادامه داد پکن به یک استراتژی هستهای متمرکز بر دفاع از خود و سیاست عدم استفاده از سلاحهای هستهای پایبند است.
این مقام مسئول در سفارت چین در واشنگتن همچنین خاطرنشان کرد پکن همیشه پتانسیل هستهای خود را در حداقل سطح لازم برای امنیت ملی حفظ کرده و هرگز در مسابقه تسلیحاتی با کسی شرکت نمیکند.
وی افزود که زرادخانه هستهای پکن و رویکردهای آن در این زمینه به حفظ صلح جهانی کمک میکند.