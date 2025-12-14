گروسی: ۴۰۰ کیلو ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد در ایران هست

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر ادامه تلاش هایش برای یافتن راهحلی برای موضوع هستهای ایران تاکید کرد و گفت که با رهبران جهان در این مورد گفت و گو کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در اظهاراتی درباره ایران، مذاکرات جاری با حضور بازیگران متعدد، از جمله گفتوگو با رهبران جهان، مانند «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به کاخ سفید در ماه اکتبر را تائید کرد.
او که با یک رسانه آرژانتینی گفتوگو میکرد، اظهار داشت: من همچنین در تماس مداوم با مقامات ایرانی، اروپایی، روسی و چینی هستم و سعی میکنم یک راه حل پایدار پیدا کنم.
گروسی در ادامه خاطرنشان کرد که اوضاع، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران به هیچ وجه حل نشده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین گفت که ذخایر با غنای بالای ایران با ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد هنوز وجود دارد.
وی تاکید کرد که بازرسان باید کار خود را بر اساس چارچوب توافقنامهای که در حال مذاکره است، از سر بگیرند.