راه‌حل عراقچی برای مشکلات افغانستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند چارچوبی هماهنگ و همکاری منطقه‌ای در ارتباط با موضوع افغانستان هستیم و همکاری‌های منطقه‌ای زمینه‌ساز ثبات و رفاه در افغانستان است.
راه‌حل عراقچی برای مشکلات افغانستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند چارچوبی هماهنگ و همکاری منطقه‌ای در ارتباط با موضوع افغانستان هستیم و همکاری‌های منطقه‌ای زمینه‌ساز ثبات و رفاه در افغانستان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عباس عراقچی» صبح روز یکشنبه در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: از حضور شما در این نشست قدردانی می کنم. مایه افتخار است که امروز در جمع شما نمایندگان کشورهایی حضور دارم که نه تنها همسایه افغانستان هستید بلکه شریکان سرنوشت منطقه محسوب می‌شوید. 

وی افزود: شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. افغانستان صاحب سرزمین و مردمی شریف و ظرفیت‌هایی بی‌بدیل است که در طول تاریخ نقش پلی میان مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت عظیمی در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است.

عراقچی گفت: جایگاه ژئوکونومیک افغانستان آن را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیماً با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است؛ بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک  مردم این کشور همواره بر ادغام همه جانبه افغانستان در منطقه تاکید داشته است. ما به این اصل پایبندیم تحولات و چالش های منطقه ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره گیری از سازوکارهای بومی و همکاری های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت است.

وزیر خارجه ایران گفت:ما در حوزه حمل و نقل ، تجارت، خدمات کنسولی و انرژی تجربیات قابل توجهی اندوخته ایم و معتقدیم با همگرایی و هماهنگی می توان یک چارچوب پایدار برای همکاری منطقه ای پیرامون افغانستان ایجاد کنیم.

به گفته وی این همکاری نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه سودمند خواهد بود. البته باید توجه داشت در مرکز همه این تلاش ها مردم افغانستان قرار دارند، مردمی که شایسته برخورداری از آینده مطمئن هستند.

عراقچی افزود: کشورهای حاضر در این نشست  بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقه ای برای کمک به این مردم دارند.

وی گفت: ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضروریتی راهبردی است. این نشست ها نه تنها از سوتفاهتمات جلوگیری می کند بلکه امکان هماهنگی سیاست ها و  برنامه های اقتصادی، مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه میان کشورهای منطقه را فراهم آورده و بستر مناسبی برای کاهش تنش ها و ارتقای همکاری های سازنده میان همسایگان  ایجاد می کند.

عراقچی گفت: این نشست ها نه تنها امکان همه افزایی و هماهنگی در زمینه های مختلف را فراهم می کند بلکه به ایجاد یک رویکرد منطقه ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش ها و بحران های مشترک نیز کمک می کنند.

وی افزود: از این منظر تقویت تعامل و همگیرایی میان کشورهای منطقه به عنوان عامل کلیدی در تحقیق صلح پایدار و ثبات بلند مدت اهمیت ویژه ای دارد و میتواند زمینه را برای ایجاد اعتماد متقابل هماهنگی راهبردی و بهره برداری موثر از ظرفیت  مشترک فراهم کند.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: منطقه ما در آسانه تحولات اقتصادی مهم هست.از گسترش کریدورها  تا شکل گیری محور های جدید انرژی و تجارت، ما امروز در نقطه قرار داریم که میتواند آغاز مرحله جدید  در همکاری های منطقه ای باشد.

عراقچی گفت: آینده ای که در آن افغانستان به عنوان کشوری فعال و متصل به منطقه به ثبات و توسعه  پایدار دست یابد و همه کشورهای همسایه  از این ثبات بهره مند شد. اما تحقیق این نیازمند تلاش مشترک کشورهای منطقه هست. ارتقاء شرایط در افغانستان میتواند آن را به حلقه اتصال آسیای مرکزی با آسیا جنوبی و غرب آسیا با آسیا پاسفیک تبدیل کنند و بستری برای ترانزیت انرژی و تجارت منطقه باشد.

به گزارش ایسنا، نشست منطقه‌ای با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز یکشنبه در تهران برگزار شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
33
پاسخ
کل اگر طبیب بودی سرخود دوا نمودی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
افغانستان کشور مهم ‌تاثیر گذار در جامعه جهانی است راست میگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
وزیر امورخارجه افغانستان در خصوص مشکلات ایران چه گفت؟
محمد.م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
دمت گرم منم میخواستم همینو بگم شما گفتید.
بدرود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
22
پاسخ
راه حل اگر دارید صرف مشکلات خودمون کنید حاجی ! چراغی که به مسجد روا است به منزل حرام است !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام هست
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
23
پاسخ
شما به فکر خودت باش نه همسایه ، مرداد پارسال دلار 57 تومن بود الان 128
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
15
پاسخ
آقای عراقچی لطفاً زمینه ثبات و فاه اجتماعی را ابتدا برای مردم خودت فراهم کن بعد نسخه برای دیگران به پیچ ماچنبره زدیم درمشکلات خود شما از افغانستان صحبت می کنی شما حداقل به صحبت های ودغدغه های رییس دولت خودت توجه کن که دائم درخواست کمک وراه حل برای مشکلات کشور دارد اول به اخباردوروبرت توجه کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
20
پاسخ
باغچه خودتان را بیل بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
12
پاسخ
حقابه چی شد؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
13
پاسخ
خدا به فریاد افغانستان برسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
6
پاسخ
خودشون از ما مشاوره خواستند یا ما سرخود مشاوره میدیم ؟وای بحالشون اگر خودشون خواسته باشند
محمدعلی جعفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
6
پاسخ
عراقچی اول راه حل هایش را برای مشکل حقابه هامون وهیرمند ارائه دهد بعددبه فکر مشکلات اوغان ها باشد
