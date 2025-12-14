وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند چارچوبی هماهنگ و همکاری منطقه‌ای در ارتباط با موضوع افغانستان هستیم و همکاری‌های منطقه‌ای زمینه‌ساز ثبات و رفاه در افغانستان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عباس عراقچی» صبح روز یکشنبه در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: از حضور شما در این نشست قدردانی می کنم. مایه افتخار است که امروز در جمع شما نمایندگان کشورهایی حضور دارم که نه تنها همسایه افغانستان هستید بلکه شریکان سرنوشت منطقه محسوب می‌شوید.

وی افزود: شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. افغانستان صاحب سرزمین و مردمی شریف و ظرفیت‌هایی بی‌بدیل است که در طول تاریخ نقش پلی میان مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت عظیمی در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است.

عراقچی گفت: جایگاه ژئوکونومیک افغانستان آن را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیماً با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است؛ بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک مردم این کشور همواره بر ادغام همه جانبه افغانستان در منطقه تاکید داشته است. ما به این اصل پایبندیم تحولات و چالش های منطقه ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره گیری از سازوکارهای بومی و همکاری های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت است.

وزیر خارجه ایران گفت:ما در حوزه حمل و نقل ، تجارت، خدمات کنسولی و انرژی تجربیات قابل توجهی اندوخته ایم و معتقدیم با همگرایی و هماهنگی می توان یک چارچوب پایدار برای همکاری منطقه ای پیرامون افغانستان ایجاد کنیم.

به گفته وی این همکاری نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه سودمند خواهد بود. البته باید توجه داشت در مرکز همه این تلاش ها مردم افغانستان قرار دارند، مردمی که شایسته برخورداری از آینده مطمئن هستند.

عراقچی افزود: کشورهای حاضر در این نشست بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقه ای برای کمک به این مردم دارند.

وی گفت: ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضروریتی راهبردی است. این نشست ها نه تنها از سوتفاهتمات جلوگیری می کند بلکه امکان هماهنگی سیاست ها و برنامه های اقتصادی، مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه میان کشورهای منطقه را فراهم آورده و بستر مناسبی برای کاهش تنش ها و ارتقای همکاری های سازنده میان همسایگان ایجاد می کند.

عراقچی گفت: این نشست ها نه تنها امکان همه افزایی و هماهنگی در زمینه های مختلف را فراهم می کند بلکه به ایجاد یک رویکرد منطقه ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش ها و بحران های مشترک نیز کمک می کنند.

وی افزود: از این منظر تقویت تعامل و همگیرایی میان کشورهای منطقه به عنوان عامل کلیدی در تحقیق صلح پایدار و ثبات بلند مدت اهمیت ویژه ای دارد و میتواند زمینه را برای ایجاد اعتماد متقابل هماهنگی راهبردی و بهره برداری موثر از ظرفیت مشترک فراهم کند.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: منطقه ما در آسانه تحولات اقتصادی مهم هست.از گسترش کریدورها تا شکل گیری محور های جدید انرژی و تجارت، ما امروز در نقطه قرار داریم که میتواند آغاز مرحله جدید در همکاری های منطقه ای باشد.

عراقچی گفت: آینده ای که در آن افغانستان به عنوان کشوری فعال و متصل به منطقه به ثبات و توسعه پایدار دست یابد و همه کشورهای همسایه از این ثبات بهره مند شد. اما تحقیق این نیازمند تلاش مشترک کشورهای منطقه هست. ارتقاء شرایط در افغانستان میتواند آن را به حلقه اتصال آسیای مرکزی با آسیا جنوبی و غرب آسیا با آسیا پاسفیک تبدیل کنند و بستری برای ترانزیت انرژی و تجارت منطقه باشد.

به گزارش ایسنا، نشست منطقه‌ای با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز یکشنبه در تهران برگزار شد.