تعرفه مکالمه و پیامک هم گران شد

تعرفه مکالمه و پیامک شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول) از امروز طبق تائیدیه سازمان تنظیم مقررات، تغییر یافت.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۵۵
| |
1647 بازدید
|
۷

تعرفه مکالمه و پیامک هم گران شد

شرکت ارتباطات سیار ایران که در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد از اعمال افزایش 30 درصدی تعرفه مکالمه و پیامک اپراتورها از امروز طبق تائیدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و با توقف یک ساعته نماد روبرو شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ بر اساس این گزارش، "همراه" اعلام کرد: طبق تائیدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مقرر شد از امروز 23 آذر تعرفه مکالمه و پیامک اپراتورها به میزان 30 درصد افزایش یابد. اثرات نهایی این افزایش تعرفه در ماه های آینده و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های توسعه شبکه و زیرساخت نسل پنجم ارتباطات مشخص خواهد شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
28
پاسخ
از چند ماه پیش هم تعرفه داخل و خارج شبکه رو بی سروصدا گران کرده اند. سیرمونی ندارند. اگه آشنای همراه اول و ایرانسل داری بپرس چطور بریز و بپاش های الکی دارند اونوقت پول نصب و نگهداری دکل ندارند!
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تو ساختمان های سید خندان برو ببین چه وسعتی چه تشریفاتی همه در حال فعالیت شدید برای کمک به ملت گریه ات میگیره برای آینده ات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
19
پاسخ
رقابت در گران کردن هست و مملکت بی دولت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
22
پاسخ
همه چیز سالی ده دوازده بار داره گران میشه. خب چرا حقوق ما کارمندای بیچاره و فلک زده رو بیشتر نمیکنند؟؟؟؟؟!!!!!!
مردم
|
Finland
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
12
پاسخ
اشتباه نکنین دوستان مدیریت که نمی تونه حقوق های نجومیشو کم کنه پس مجبوره گران کنه تا حقوق مزایا سفرهای دبی آخر هفته خرید ماشین های برقی چند میلیاردی چینی برای تردد برای خانواده و خیلی از موارد دیگه جبران بشه
چه دلیلی داره ما توی این کشور زندگی کنیم با حقوق بی ارزش ریالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
7
پاسخ
آقا 33 هزار تومن هر ماه دارن پول زور می گیرن از خطوط ثابت ، بعد جالبیش اینه 20 آذر پیغام داده بیا قبض آدر رو پرداخت کنه ، ده روز زودتر از اینکه اصلا ماه تموم بشه!!
ناشناس
|
Australia
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
چی جور حقوق کارمند بدبخت 20 درصد اضافه شد، تلفن فقط همین امسال دو مرتبه گرون شد؟ برنج چهار برابر شد؟ شیر 70 درصد گرون شد؟ نان همه آزادپز شد، روغن، ماشین، اجاره که نگم
واقعا ما باید حقمون را از کی بگیریم؟
