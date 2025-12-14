تعرفه مکالمه و پیامک هم گران شد

تعرفه مکالمه و پیامک شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول) از امروز طبق تائیدیه سازمان تنظیم مقررات، تغییر یافت.

شرکت ارتباطات سیار ایران که در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد از اعمال افزایش 30 درصدی تعرفه مکالمه و پیامک اپراتورها از امروز طبق تائیدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و با توقف یک ساعته نماد روبرو شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ بر اساس این گزارش، "همراه" اعلام کرد: طبق تائیدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مقرر شد از امروز 23 آذر تعرفه مکالمه و پیامک اپراتورها به میزان 30 درصد افزایش یابد. اثرات نهایی این افزایش تعرفه در ماه های آینده و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های توسعه شبکه و زیرساخت نسل پنجم ارتباطات مشخص خواهد شد.