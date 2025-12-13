ارتفاعات تهران همچنان بارانی و برفی است

به گزارش تابناک، طبق پیش‌بینی‌ها از عصر شنبه تا یکشنبه هفته جاری در برخی ساعات در سطح استان افزایش ابر در دامنه‌ها و ارتفاعات بارش پراکنده برف و باران و مه و در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و در برخی مناطق به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و ارتفاعات گاهی وزش باد نسبتا شدید با احتمال وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

هواشناسی استان تهران پیش‌بینی کرد همچنین در پنج روز آینده آسمان پایتخت صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد همراه می‌شود.

بازگشت آلودگی هوا از دوشنبه

برمبنای اطلاعات موجود هواشناسی استان تهران، همچنین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی ۲۲ تا ۲۹ آذرماه، نیمه ابری تا ابری، وزش باد ملایم،‌ افزایش ابر و در برخی ساعات وزش باد شدید و همراه با خواهد بود. همچنین در ساعاتی از امشب احتمال بارش پراکنده، رگبار، رعد و برق و به تدریج کاهش ابر قابل پیش‌بینی است.

بیشینه دمای پایتخت از روز شنبه تا چهارشنبه به طور میانگین بین ۱۱ تا هشت درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند، در این بازه زمانی هوا سه درجه سانتی‌گراد سرد می‌شود. کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین از چهار به ۲ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند که در این موضوع نیز کاهش حدود ۲ درجه‌ای هوا را خواهیم داشت.