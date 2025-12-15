خیز بلند پرتقال و هندوانه در نرخنامه جدید/ بازار میوه داغ شد

​بررسی جدیدترین نرخنامه هفتگی میادین میوه و تره‌بار حاکی از جهش دو رقمی قیمت‌ها در ۶ قلم اصلی است ؛ به طوری که هندوانه، پرتقال و خرمالو از جمله محصولاتی هستند که بیشترین سهم را در گرانی این هفته داشته‌اند.

نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره‌بار نشان از یک جهش قیمتی بزرگ در اقلام پرمصرف دارد؛ به طوری که بر اساس مقایسه هفتگی، هندوانه رکورددار افزایش قیمت شد برای مثال هندوانه‌های زیر ۳ کیلوگرم با ۲۳ درصد افزایش، از ۱۳,۰۰۰ به ۱۶,۰۰۰ تومان رسیده‌اند و هندوانه‌های بالای ۳ کیلوگرم نیز ۲۰ درصد گران‌تر شد که این موج گرانی همچنین دامن‌گیر پرتقال و خرمالو نیز شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ​افزایش قیمت‌ها در نرخنامه جدید تره‌بار، دامن چندین قلم میوه پرطرفدار را گرفت. مطابق با گزارش‌های رسمی، محصولاتی مانند هندوانه، پرتقال آبگیری و پرتقال رسمی جهش‌های قیمتی بین ۱۷.۶۵ تا ۲۳ درصد را تجربه کرده‌اند. در حالی که قیمت اقلام وارداتی مانند آناناس، نارگیل، زرشک و سیب سبز همچنان ثابت مانده است، بازار محصولات داخلی نظیر خرمالو و به نیز با افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مواجه شده‌اند.

براساس جدول تهیه شده توسط خبرنگار تابناک ، بیشترین افزایش قیمت مربوط به ​هندوانه زیر ۳ کیلوگرم بوده است که با افزایش حدود ۲۳درصدی از ۱۳,۰۰۰ به ۱۶,۰۰۰ تومان و ​هندوانه بالای ۳ کیلوگرم که با افزایش ۲۰درصدی از ۱۵,۰۰۰ به ۱۸,۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

​پرتقال آبگیری با افزایش ۲۰درصدی از ۲۵,۰۰۰ به ۳۰,۰۰۰ تومان، ​پرتقال رسمی با افزایش ۱۷.۶۵درصدی از ۳۴,۰۰۰ به ۴۰,۰۰۰ تومان، ​خرمالو ۱۲.۶۶درصد افزایش از ۷۹,۰۰۰ به ۸۹,۰۰۰ تومان و قیمت ​به با افزایش ۱۰درصدی از ۷۰,۰۰۰ به ۷۷,۰۰۰ تومان تغییر قیمت پیدا کرده است.

​لیمو شیرین با ۷.۸درصد از ۱۰۲,۰۰۰ به ۱۱۰,۰۰۰ تومان و ​کیوی با ۶درصد افزایش از ۸۳,۰۰۰ به ۸۸,۰۰۰ تومان گرانتر شد. اما اقلام دیگری مانند آناناس، توت فرنگی، لیموترش، زالزالک، نارگیل، زرشک و سیب سبز تغییری نداشته‌اند. بنابراین نرخنامه جدید تره‌بار در مقایسه با هفته گذشته، در اقلامی مانند هندوانه، پرتقال‌ها (آبگیری و رسمی)، خرمالو و به، شاهد افزایش قیمت قابل توجهی بوده است.