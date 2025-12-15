خیز بلند پرتقال و هندوانه در نرخنامه جدید/ بازار میوه داغ شد

نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و ترهبار نشان از یک جهش قیمتی بزرگ در اقلام پرمصرف دارد؛ به طوری که بر اساس مقایسه هفتگی، هندوانه رکورددار افزایش قیمت شد برای مثال هندوانههای زیر ۳ کیلوگرم با ۲۳ درصد افزایش، از ۱۳,۰۰۰ به ۱۶,۰۰۰ تومان رسیدهاند و هندوانههای بالای ۳ کیلوگرم نیز ۲۰ درصد گرانتر شد که این موج گرانی همچنین دامنگیر پرتقال و خرمالو نیز شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، افزایش قیمتها در نرخنامه جدید ترهبار، دامن چندین قلم میوه پرطرفدار را گرفت. مطابق با گزارشهای رسمی، محصولاتی مانند هندوانه، پرتقال آبگیری و پرتقال رسمی جهشهای قیمتی بین ۱۷.۶۵ تا ۲۳ درصد را تجربه کردهاند. در حالی که قیمت اقلام وارداتی مانند آناناس، نارگیل، زرشک و سیب سبز همچنان ثابت مانده است، بازار محصولات داخلی نظیر خرمالو و به نیز با افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مواجه شدهاند.
براساس جدول تهیه شده توسط خبرنگار تابناک ، بیشترین افزایش قیمت مربوط به هندوانه زیر ۳ کیلوگرم بوده است که با افزایش حدود ۲۳درصدی از ۱۳,۰۰۰ به ۱۶,۰۰۰ تومان و هندوانه بالای ۳ کیلوگرم که با افزایش ۲۰درصدی از ۱۵,۰۰۰ به ۱۸,۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
پرتقال آبگیری با افزایش ۲۰درصدی از ۲۵,۰۰۰ به ۳۰,۰۰۰ تومان، پرتقال رسمی با افزایش ۱۷.۶۵درصدی از ۳۴,۰۰۰ به ۴۰,۰۰۰ تومان، خرمالو ۱۲.۶۶درصد افزایش از ۷۹,۰۰۰ به ۸۹,۰۰۰ تومان و قیمت به با افزایش ۱۰درصدی از ۷۰,۰۰۰ به ۷۷,۰۰۰ تومان تغییر قیمت پیدا کرده است.
لیمو شیرین با ۷.۸درصد از ۱۰۲,۰۰۰ به ۱۱۰,۰۰۰ تومان و کیوی با ۶درصد افزایش از ۸۳,۰۰۰ به ۸۸,۰۰۰ تومان گرانتر شد. اما اقلام دیگری مانند آناناس، توت فرنگی، لیموترش، زالزالک، نارگیل، زرشک و سیب سبز تغییری نداشتهاند. بنابراین نرخنامه جدید ترهبار در مقایسه با هفته گذشته، در اقلامی مانند هندوانه، پرتقالها (آبگیری و رسمی)، خرمالو و به، شاهد افزایش قیمت قابل توجهی بوده است.
|نوع کالا
|قیمت ( ریال)
|قیمت آناناس طلایی
|۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
|قیمت انار
|۸۵۰,۰۰۰ ریال
|قیمت به
|۷۷۰,۰۰۰ ریال
|قیمت خیار گلخانه ای
|۵۸۰,۰۰۰ ریال
|قیمت سیب سبز
|۸۵۰,۰۰۰ ریال
|قیمت سیب زردلبنان
|۹۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت سیب قرمزلبنان
|۹۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت لیمو شیرین
|۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت موز خوشه ای
|۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت نارنگی
|۸۸۰,۰۰۰ ریال
|قیمت ازگیل
|۸۲۰,۰۰۰ ریال
|قیمت لیموترش
|۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت زالزالک
|۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
|قیمت خرمالو
|۸۹۰,۰۰۰ ریال
|قیمت پرتقال آبگیری
|۳۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت انگورسایر
|۹۹۰,۰۰۰ ریال
|قیمت گریپ فروت
|۴۹۰,۰۰۰ ریال
|قیمت گلابی
|۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت خربزه
|۳۶۰,۰۰۰ ریال
|قیمت نارگیل
|۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
|قیمت موز خوشه ای
|۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
|قیمت پرتقال تامسون
|۵۱۰,۰۰۰ ریال
|قیمت زنجبیل تازه
|۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت خیار رسمی
|۵۵۰,۰۰۰ ریال
|قیمت هندوانه زیر ۳ کیلوگرم
|۱۶۰,۰۰۰ ریال
|قیمت هندوانه بالای ۳ کیلوگرم
|۱۸۰,۰۰۰ ریال
|قیمت پاپایا
|۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
|قیمت کیوی
|۸۸۰,۰۰۰ ریال
|قیمت کلم بروکلی
|۵۶۰,۰۰۰ ریال
|قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای
|۵۷۰,۰۰۰ ریال
|قیمت دستنبو و شمامه
|۴۱۰,۰۰۰ ریال
|قیمت انگور شاهرودی
|۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال