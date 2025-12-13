میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تالار افتخارات مقامات

مهدی محمدی کلاسر
کد خبر: ۱۳۴۵۵۵۶
| |
4994 بازدید
|
۹

تالار افتخارات مقامات

آقای مقام محترم دولتی، از راه اندازی تالار صدای مردم سخن گفته اید. لطفا این بار، این سنگ‌چین کردن ها را رها کنید و به جایش بناهای قدیمی را تدبیری بفرمایید که دارد شکاف شکاف بیشتر می شود فرونشستش، و فرو می ریزد دیوار اعتمادش.
خبر راه‌اندازی "تالار صدای مردم" چونان نسیمی تازه، مطبوع و دلنواز به نظر می رسد، اما بلافاصله این پرسش در اذهان جوانه می زند؛ آیا این تالار، تالاری برای شنیدن است یا نمایشی دیگر برای همان سنتِ ناشنیدن؟
آقای استاندار محترم خوزستان، ابتدا از نیت خیر شما و تأکید بر پاسخگویی در برابر مردم سپاسگزاریم. اما آیا راه‌اندازی "تالار صدای مردم" واقعاً پاسخی به دغدغه‌های امروز مردم خوزستان است؟ یا صرفاً نمادی دیگر از اقداماتی است که پیش از این نیز نمونه‌هایش را دیده‌ایم و تأثیر ملموسی بر زندگی مردم نگذاشته‌اند؟
تالارها در حال تعطیلی‌اند
این روزها، صدای  دردهای معیشتی مردم آنقدر ملموس و واقعی است که نیازی به فضا یا عنوانی پرطمطراق برای شنیدنش نیست. اگر قرار بر شنیدن باشد، همین صفحه‌های کوچک موبایل و سایت‌های استانداری گنجایش آن را دارند که صدای مردم را بدون حاشیه منتقل کنند. پیشنهاد می‌کنیم به جای سرمایه‌گذاری روی سازه‌ یا عنوانی جدید، همان منابع را به طرح‌هایی اختصاص دهید که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ درمان دردهای اقتصادی، اشتغال، بهبود زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی.
تالار افتخارات مقامات تکمیل شد/ ایده جدید آقای استاندار برای صدای مردم
اگر تالاری می‌سازید، آن را "تالار پاسخ مسئولان" بنامید
چه خوب می‌شد اگر به جای "تالار صدای مردم"، "تالار پاسخ مسئولان" راه‌اندازی می‌کردید؛ جایی که هر مسئولی به روشنی و بدون پیچیدگی اداری توضیح دهد در حوزه‌اش چه کرده، چه نکرده، و چرا نکرده—آن هم بدون پنهان شدن پشت اعداد و ارقام سازی‌های همیشگی و بدون ترس از مقام بالادستی_.
 پاسخگویی واقعی یعنی همین شفافیت، صراحت و مسئولیت‌پذیری.
متأسفانه تجربه نهادهایی مانند مجلس جوانان، شورای جوانان، حلقه‌های صالحین، شورای یاری‌ها و حتی دفاتر نمایندگان  مجلس، نشان داده که این ساختارها بیشتر جنبه نمایشی دارند تا کارکردی. آنها اگرچه در گزارش‌ها و آمار رسمی می‌درخشند، اما در عمل نتوانسته‌اند درد واقعی جامعه را دوا کنند. آیا این تالار جدید نیز به جمع همین نهادهای نمادین خواهد پیوست؟
مردم به اقدامات ملموس نیاز دارند، نه سخنرانی و تشریفات.
یادم می‌آید روزی که مسیر همیشگی‌ام پراز ترافیک بود، ناگهان مسیر باز شد و بدون ترافیک به مقصد رسیدم. علت را که جویا شدم، گفتند "اتوبان جدید افتتاح شده". این یعنی اقدام ملموس: چیزی که مردم حسش می‌کنند، چیزی که زندگی روزمره را آسان‌تر می‌کند. امروز مردم خوزستان و کل ایران نیز منتظر چنین اقداماتی هستند؛ کارهایی که نه در گزارش‌ها، که در کوچه و بازار و زندگی روزمره دیده شوند.
 
شنیدن را از همین جا شروع کنید
آقای استاندار، وزرای محترم و همه دست‌اندرکاران،
لطفاً تالارها و نهادهای جدید را کنار بگذارید. بودجه‌ها را برای برنامه‌های اساسی نگه دارید؛ برای همان طرح‌هایی که سال‌هاست وعده داده می‌شوند و کمتر از ۲۵٪ محقق می‌شوند. به سند چشم‌اندازی که قرار بود ما را به رتبه اول منطقه برساند نگاهی دوباره بیندازید. صدای مردم را نه در تالار، که در همان کوچه و پس‌کوچه‌ها، در بازارها، در بیمارستان‌ها و در خانه‌هایشان بشنوید.
مردم  امروز بیش از هر زمان دیگری به اقدام عملی، شفافیت و پاسخگویی واقعی نیاز دارند. 
آن‌چه مردم را می‌آزارد، نه نبود تالاری برای سخن‌گفتن، که نبود گوش‌هایی حقیقی برای شنیدن است. مردم این سرزمین، در کوچه‌های خاک‌آلود محله‌هایشان، در صف‌های طولانی نان و دارو، و در چشمان نگران جوانان بیکار، هر روز داستان‌هایی واقعی را روایت می‌کنند که نیازی به تشریفات تالار ندارد.
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تالار صدای مردم مردم استاندار خوزستان پاسخگو مسئولان مطالبات مردم بودجه مهدی محمدی کلاسر تابناک استانداری خوزستان
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
زارع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
54
پاسخ
این جور ادا و اطوارها اگه برای مردم آب نداره ، مسئولین و پروژه بگیران سازمان ها نون داره و مطمئن باشید این پیشنهاد عملی میشه و براش هم کلی بودجه تعیین میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بیخودی حاشیه درست نکنید ای پایداری چی ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
38
پاسخ
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند مبل مهمان است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
39
پاسخ
دلا. ر 127000تومانی در تالار نمی گنجد!!!
شایدسالن آمفی تئاتر بهتر باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
129000
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
29
پاسخ
کاش حجم پررویی مسئولین هم مثل حجم اینترنت با استفاده و کاهش مواجه میشد و به صفر میرسید
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
10
پاسخ
نون توشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مختصر و مفید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
9
پاسخ
بهتر است به جای تالار صدای مردم، تالار گوش مسئولین درست کنید.
صدای مردم بسیار بلند است ولی متاسفانه گوشی برای شنیدن آن وجود ندارد. ! !
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e2W
tabnak.ir/005e2W