خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها تا پایان سال راه اندازی می‌شود

متاسفانه ساختار دیوان‌سالاری در بسیاری از موضوعات اجازه ورود داوطلبان را نمی‌دهد، اما ما در مدیریت شهری تلاش کرده‌ایم راه ورود داوطلبان را قانونی و باز کنیم.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۹۳
| |
385 بازدید
خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها تا پایان سال راه اندازی می‌شود

به گزارش تابناک؛ احمد علوی، عضو شورای شهر تهران در مراسم بزرگداشت هفته داوطلب و ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) اظهار کرد: خیر مقدم به همه عزیزان عرض می‌کنم و تبریک ویژه دارم به مناسبت این شب و این هفته بزرگ. حضور شما داوطلبان و سمن‌ها نشان داد که در قالب NGOها، گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و سایر تشکل‌ها، همیشه در میدان بوده‌اید. مهم نیست که شغل شما چیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که در زمان نیاز حضور داشتید، همان‌طور که در دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه ثابت کردید.

وی افزود: خدمات آقای دکتر رحمانی و همراهان در سازمان خدمات اجتماعی ارزشمند است و هرچند برج میلاد برای برگزاری همایش محدود بود، از این بابت عذرخواهی می‌کنم. تشکر ویژه هم از آقای دکتر سراج، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و  پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری دارم که همواره به موضوع مشارکت مردم و کار داوطلبانه اعتقاد دارند.

علوی بیان کرد: از همان ابتدا اعلام کردیم که اداره شهر تهران بدون مشارکت مردم ممکن نیست. با توجه به وسعت و پیچیدگی‌های شهر، بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی کافی نیست و لازم است شهروندان در اداره شهر مشارکت داشته باشند. ما شما را شعبه‌ شعبه و قبیله‌ قبیله آفریدیم تا همدیگر را بشناسیم و فعال‌ترین گروه نزد خدا عزیزتر است. گروه‌های داوطلب، چه در قالب آتش‌نشانان داوطلب، چه گروه‌های جهادی، NGOها یا سمن‌ها، همه هدفشان بهبود زندگی مردم است.

وی افزود: متاسفانه ساختار دیوان‌سالاری در بسیاری از موضوعات اجازه ورود داوطلبان را نمی‌دهد، اما ما در مدیریت شهری تلاش کرده‌ایم راه ورود داوطلبان را قانونی و باز کنیم. برخی از کف محلات نیز آمادگی خود را برای کمک به مدیریت شهری اعلام کرده‌اند. در دوره پنجم، هیئت امنای محلات به صورت قانونی شکل گرفته و در آن، سمن‌ها و گروه‌های جهادی نماینده داوطلبان هستند. حضور آنها نمایشی نیست و در تصمیم‌گیری‌ها و جلسات محلات رصد می‌شود.

علوی تصریح کرد: ستاد سمن‌ها پیش از این تنها در یک موضوع مشارکت داشت، اما امروز این ستاد به خانه همه سمن‌ها تبدیل شده و ریشه مشکلات بررسی می‌شود. همچنین وعده داریم تا پایان سال، خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها در مناطق مجدداً راه‌اندازی شود. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که آموزش داوطلبان متناسب با شرایط بحرانی نبود، اما با راه‌اندازی ستاد امداد مردمی، هزار نفر در هفته اول ثبت‌نام کردند و امروز این تعداد به ۵ هزار نفر رسیده و آموزش دیده‌اند. این اقدامات نمونه‌ای از مشارکت فعال داوطلبان در مدیریت بحران و امور اجتماعی است.

وی افزود: از همراهی آقای دکتر توکلی زاده،  چمران و سایر دوستان که در این مسیر کمک کرده‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم با همکاری سازمان‌ها و مردم، گام‌های مؤثرتری در جهت مدیریت شهری و حل مسائل اجتماعی برداشته شود.

احمد علوی شورای شهر تهران خانه های کار سمن ها
