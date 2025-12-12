اینترنت نامشروع یک میلیارد تومان شود!

محمد کهوند، در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی رسانه سازمان تبلیغات اسلامی گفت: «استفاده از اینترنت باید به مشروع و غیرمشروع تقسیم شود. تاجر، طلبه، فعال فرهنگی، پزشک یا خبرنگار هرکدام نیاز متفاوتی دارند. باید دسترسی را متناسب با نیاز هر قشر تعریف کنیم.»

محمد کهوند، دبیر ستاد فضای مجازی حوزه، در طرحی جنجالی برای مدیریت اینترنت، از تفکیک دسترسی اقشار مختلف و گران‌کردن «مصرف نامشروع» اینترنت تا هر گیگ یک میلیارد تومان خبر داد؛ طرحی که به گفته او می‌تواند تعداد کاربران دارای دسترسی آزاد را به حدود یک میلیون نفر محدود کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، محمد کهوند، دبیر ستاد فضای مجازی حوزه علمیه، در توضیح راهکار پیشنهادی خود برای حل مسأله فیلترینگ و مدیریت اینترنت، اعلام کرد که باید دسترسی کاربران بر اساس نوع فعالیت و نیاز، طبقه‌بندی شود و مصرف نامعقول یا «نامشروع» اینترنت با هزینه بسیار سنگین محاسبه گردد.

او در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی رسانه سازمان تبلیغات اسلامی گفت: «استفاده از اینترنت باید به مشروع و غیرمشروع تقسیم شود. تاجر، طلبه، فعال فرهنگی، پزشک یا خبرنگار هرکدام نیاز متفاوتی دارند. باید دسترسی را متناسب با نیاز هر قشر تعریف کنیم.»

کهوند با اشاره به مثال‌های مختلف افزود: «یک تاجر ممکن است برای ارتباط با شرکای جهانی خود نیاز به واتساپ داشته باشد، یا یک طلبه فرهنگی بخواهد در اینستاگرام تبلیغ کند. پزشک‌ها برای دسترسی به داده‌های تازه علمی و خبرنگاران برای رصد رسانه‌ها نیاز به اینترنت آزاد دارند. باید به این افراد بر اساس نیاز واقعی‌شان دسترسی داد.»

به گفته او، این فرآیند زمان‌بر است، «اما نهایتاً می‌توان نیازهای معقول و مشروع مردم را پاسخ داد.»

او همچنین اعلام کرد که تاکنون برای حدود ۴۰۰۰ فعال فرهنگی، از طریق یکی از اپراتورها دسترسی ویژه به برخی سکوهای خارجی که قرار است در آنها فعالیت فرهنگی انجام دهند، فراهم شده است.

کهوند تأکید کرد: «باید دسترسی‌ها را متناسب با نیاز افراد تعریف کنیم. با اجرای این راهکار، حدود یک میلیون نفر در کشور دسترسی کنترل‌شده به سکوهای مختلف پیدا می‌کنند و در نتیجه، استفاده از فیلترشکن‌ها هم کاهش می‌یابد. اگر مصرف وی‌پی‌ان را پایین بیاوریم، استفاده از اینترنت یا نامعقول است یا نامشروع؛ مدتی صبر می‌کنیم و قیمت را به شدت گران کنیم؛ مثلا هر گیگابایت را یک میلیارد تومان ‌کنیم تا استفاده از آن صرف نکند.»