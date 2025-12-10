شهباز حسنپور، نماینده کرمان و راور در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به این موضوع که قانون مالیات بر سوداگری با هدف کنترل فعالیتهای سوداگرانه در کشور مصوب شده است، اظهار کرد: سال سرمایهگذاری در تولید است و طی سالهای گذشته نیز مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از بخش تولید تأکید کردهاند. تا وقتی فعالیتهای سوداگرانه در کشور بدون کنترل جریان دارند و در کوتاهمدت افراد را به سودهای کلان میرسانند، نمیتوان انتظار حمایت از تولید را داشت.
وی ادامه داد: مالیات فقط از جنبه افزایش درآمدهای دولت اهمیت ندارد، بلکه به عنوان یک ابزار تنظیمگر مطرح است و دولت میتواند از آن بهره ببرد. در همین راستا، اجرای قانون مالیات بر سوداگری میتواند مفید و موثر باشد و مستقیما منجر به تقویت سرمایهگذاری برای تولید شود. بسترسازی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند مالیاتهای تنظیمی بر فعالیتهای سوداگرانه است و این رویکرد مبتنی بر این پایه مالیاتی جدید محقق خواهد شد.
نماینده راور و کرمان در مجلس با اشاره به اینکه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی از آنجائیکه فعالیتهای سوداگرانه مصون از مالیات هستند، سرمایه و نقدینگی کشور به سمت سوداگری سوق پیدا کرده است. این امر نتایج مخربی برای اقتصاد کشور دارد.
حسنپور در رابطه با اهمیت مقابله با سودهای بادآورده حاصل از فعالیتهای مخرب سوداگرانه گفت: فعالیتهای سوداگرانه افراد را در کوتاهمدت به سودهای باد آورده میرسانند و اثر تورمزایی در کشور دارند. زیرا در این چارچوب، معاملات مکرر صورت میگیرد. بنابراین برای مقابله با این سودهای بادآورده، مالیات بر سوداگری و سفتهبازی کمک به سزایی خواهد داشت و منجر به کاهش جذابیت این قبیب فعالیتها خواهد شد.
وی ادامه داد: باید سیاستها را در کشور به سمتی ببریم که ضمن حمایت حداکثری از بخش تولید، هزینههای سوداگری به حدی افزایش پیدا کند که این طور فعالیتها از رونق بیفتند.
نماینده راور و کرمان خاطرنشان کرد: نیاز است ابعاد قانون مالیات بر سوداگری به درستی برای مردم تبیین شود. نباید شبهات موجود درباره این قانون در جامعه به هراس مردم بیانجامد.
حسنپور گفت: مردم باید بدانند که مصوبات مجلس در راستای حل مشکلات کشور است و قرار نیست به مردم عادی اعمال فشاری صورت بگیرد. کسانی که فعالیت سالم و قانونی دارند و مردم عادی هدف این قانون نیستند.
وی در پایان گفت: مهمترین مزیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، مقابله با معاملات مکرر در فعالیتهای سفتهبازانه کوتاهمدت است؛ این مالیات تنظیمی زمینهساز هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید خواهد شد و سرمایهگذاری برای تولید را تقویت خواهد کرد.