برنامه جدید ارزی بانک مرکزی تشریح شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: برای سال جاری برنامه داریم تا برای تامین مالی ارزی پروژههای سرمایهگذاری، ۱ و نیم میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی منتشر کنیم.
پیشفروش ارز هم ابزار جدیدی است که امروز ۵۰ میلیون دلار از طریق هلدینگ خلیج فارس برای پروزه بیدبلند انجام میشود.
دو ابزار دیگر هم با دوستان وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست بررسی و جمعبندی است که یکی صندوق درآمد ارزی و دیگری صندوق پروژه ارزی است و بهزودی راهاندازی خواهد شد.
سیاست جدید ما در حوزه ارز، برای اینکه بتوانیم پروژهها را بهخوبی تامین مالی ارزی کنیم روش جدید دیگری را از امروز شروع میکنیم.
به هر شرکتی که سرمایهگذاری جدید انجام دهد، اجازه میدهیم در تالار دوم مرکز مبادله ایران ارز خود را بفروشد که به سرمایهگذاری و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک میکند.
با روشهای جدید تامین مالی ارزی، نرخ رشد شرکتها و صنایع تولیدی محقق میشود.