برنامه جدید ارزی بانک مرکزی تشریح شد

رئیس بانک مرکزی عنوان کرد: صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۹۸
| |
10571 بازدید
|
۳۵
برنامه جدید ارزی بانک مرکزی تشریح شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: برای سال جاری برنامه داریم تا برای تامین مالی ارزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ۱ و نیم میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی منتشر کنیم.

 پیش‌فروش ارز هم ابزار جدیدی است که امروز ۵۰ میلیون دلار از طریق هلدینگ خلیج فارس برای پروزه بیدبلند انجام می‌شود.

دو ابزار دیگر هم با دوستان وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست بررسی و جمع‌بندی است که یکی صندوق درآمد ارزی و دیگری صندوق پروژه ارزی است و به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

 سیاست جدید ما در حوزه ارز، برای اینکه بتوانیم پروژه‌ها را به‌خوبی تامین مالی ارزی کنیم روش جدید دیگری را از امروز شروع می‌کنیم.

 به هر شرکتی که سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد، اجازه می‌دهیم در تالار دوم مرکز مبادله ایران ارز خود را بفروشد که به سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.

 با روش‌های جدید تامین مالی ارزی، نرخ رشد شرکت‌ها و صنایع تولیدی محقق می‌شود.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
31
پاسخ
حقه بازی جدید
همیشه برای سود سرمایه داران اقدامی می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
دوستان فرزین نام خود را درتاریخ ماندگار کرد فرهنگ لغت وبستر را باز کنید
به واژه فرزینیسیم که تازه وارد این فرهنگ لغت شده مراجعه کنید
در توضیح آن نوشته
کسی است که فلسفه وجودی بانک مرکزی را معکوس نموده.
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
پس تکلیف بقیه بانکا چی شد سرمایه و ایران زمین که اوضاعشون از ملل بدتره چرا رسیدگی نمی کنین ملل به دلیل سیاسی جمع شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
17
پاسخ
فریبکاری است ! فقط جهت جمع آوری نقدینگی است و نه تامین ارزی پروژه ها ! با ریال مگر میتوان دلار چاپ کرد آقای زرنگ !؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
هردفعه نرخ دلار ۲۰هزارتومت می‌بره بالا ۵هزارتومن ارزون میکنه بعدش کلی هم پز میده،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
11
پاسخ
ديره
سهند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
12
پاسخ
له شديم فرزين جان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مگه براى فرزين جان مهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
23
پاسخ
بانک مرکزی رو منحل کنید ، همچی درست میشه
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
11
پاسخ
بی خیال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
20
پاسخ
حتما کاری شده برای فقیرتر شدن مردم
farzaddal89
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
18
پاسخ
بانک مرکزی رییس نداشته باشد بهتره ، مگر تا الان کار مثبتی انجام دادن
اصی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
14
پاسخ
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودئ
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
18
پاسخ
این آقا را بر دارید و بانک‌و مجلس را تعطیل کنید 60درصد کار درست میشه
