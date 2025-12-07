تهران فردا هم تعطیل نیست!

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد: تمام مقاطع تحصیلی استان تهران فردا دوشنبه ۱۷ آذر ماه طبق روال عادی و به صورت حضوری فعال هستند. اجرای طرح زوج و فرد تداوم دارد و ادارات و دانشگاه ها دایر خواهند بود و فقط مهدکودک ها و پیش دبستانی های استان تهران فردا تعطیل خواهند بود.

به گزارش تابناک، در حالی که تهران امروز با شاخص ۱۳۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و پیش‌بینی‌ها از تداوم آلودگی در روز دوشنبه حکایت دارد، نهمین جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در استانداری تشکیل شد.

بنا بر این گزارش و به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، حسن عباس نژاد بعد از ظهر یکشنبه، از فعالیت حضوری تمام مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی طی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خبر داد و گفت: فقط مهدکودک ها و پیش دبستانی های استان تهران فردا تعطیل خواهند بود.

وی درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه ها و دانشگاه ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات و دانشگاه ها نیز به صورت حضوری دایر می باشد، فقط مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند.

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: اکیدا توصیه می شود از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از تدوام اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد لازم به ذکر است که( برای اجرای این طرح هیچ استثنایی وجود ندارد) همچنین اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

عباس نژاد افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.

تا این لحظه دانشگاه‌های استانهای اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری برای فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شده اند.