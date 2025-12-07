میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام فرمانده کل سپاه برای دانشجویان

فرمانده کل سپاه در پیامی بر نقش تاریخی دانشگاه‌ها و جایگاه راهبردی دانشجویان در پیشرفت علمی، امنیت ملی و اقتدار کشور تأکید کرد.
پیام فرمانده کل سپاه برای دانشجویان

به گزارش تابناک؛ متن کامل پیام سرلشکر پاکپور بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

فرا رسیدن روز دانشجو را به آحاد دانشجویان پرشور و فهیم ایران اسلامی و همچنین استادان، اندیشمندان و فرهیختگان افتخارآفرین ایران عزیز که روشنایی مسیر آینده کشور هستند، صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

رخداد‌های این روز فرخنده در حافظه تاریخی ایرانیان، یادآور نقش راهبردی و تاریخی دانشگاه و دانشجویان در شکل‌دهی به هویت علمی، اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و پیوند عمیق آنان با انقلاب اسلامی است.

 دانشگاه طی چهار دهه گذشته با تقدیم پنج هزار شهید دانشجو در مسیر عزت، استقلال و امنیت ملی کشور، جایگاه خود را به‌عنوان همراه وفادار انقلاب و نظام اسلامی به ویژه سپاه مقتدر مردمی تثبیت کرده است.

امروز بخش مهمی از سرمایه انسانی سپاه را دانشجویان نخبه و فارغ‌التحصیلان توانمند تشکیل می‌دهند؛ سرمایه‌ای عظیم که ستون فقرات اقتدار ملی و پیشرفت فناورانه کشور بر آن استوار است. این توان علمی و مدیریتی، مرهون تلاش استادان و فرهیختگانی است که نسلی مؤمن، خلاق و وطن‌دوست را پرورش داده‌اند. 

سپاه تولید علم را شریان حیاتی خود می‌داند و در حوزه‌های موشکی، پهپادی، دریایی، مخابراتی، عمرانی و جنگ شناختی، دستاورد‌های راهبردی خود را بر پایه پیوند دانشگاه و سپاه بنا کرده است.

دشمنان کوشیده‌اند میان دانشگاه و انقلاب فاصله بیندازند، اما دانشگاه ایرانی با هویت اسلامی-ایرانی و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقادانه و دلسوزانه در مسیر تقویت توان ملی حرکت می‌کند. 

سپاه به تأسی از رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) دانشگاه را پایگاه هویت ملی و اسلامی و جوانان را شناسنامه هویت ایرانی می‌شناسد و بر گسترش کرسی‌های آزاداندیشی، گفت‌وگوی علمی و پژوهش‌های راهبردی تاکید می‌کند. نقد علمی و گفت‌وگوی کارشناسانه را محرک تحول و ارتقای سازمانی می‌داند و خود را موظف به پاسخگویی شفاف در چارچوب مصالح ملی می‌شمارد. 

درس بزرگ جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران آن است که برتری در عصر جدید تنها با تجهیزات حاصل نمی‌شود، بلکه ترکیب دین و دانش به‌عنوان پیشران‌های اصلی و پشتوانه شکل‌گیری ترکیب فناوری، تحلیل، روایت‌سازی و مقاومت ملی است که قدرت حقیقی را می‌سازد. در این نقطه، رسالت دانشگاه و دانشجو در پیشتازی در فهم علمی تحولات، شناخت جنگ شناختی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در امنیت ملی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، معنا می‌یابد.

ایران سرافراز هر زمان که دولت، ملت، دانشگاه و نیرو‌های مسلح در یک خط و صف واحد حول محور ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) گرد هم می‌آیند، از سخت‌ترین آزمون‌ها عبور کرده و عقب‌نشینی خفت‌بار را به دشمن تحمیل کرده است. 

با گرامیداشت این روز خجسته و الهام‌بخش، موفقیت و سرافرازی جامعه دانشگاهی و دانشجویان فرهیخته و مصمم کشور در مسیر پیش‌برندگی ایران قوی و تحقق تمدن نوین اسلامی را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
