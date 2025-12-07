بنزین سوپر وارداتی در مسیر تحویل گم شد!

دوم آذرماه امسال ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در بورس انرژی ایران عرضه و به فروش رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ همزمان مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد که بین ۷ تا ۱۰ روز طول میکشد تا بنزین سوپر در اختیار جایگاهداران قرار بگیرد.
بر این مبنا بنزین سوپر واردات باید بین ۹ تا ۱۲ آذرماه از جایگاه در اختیار متقاضیان قرار میگرفت. با گذشته ۴ روز از آخرین مهلت ارائه شده برای عرضه بنزین سوپر در جایگاهها همچنان خبری از عرضه این کالای مهم نیست.
طبق پیگیری فارس، فرآیند واردات بنزین سوپر تا رسیدن به دست مشتری از مسیر تخلیه کشتی حامل سوخت در بندر، تحویل بنزین وارد شده از شرکت واردکننده به شرکت توزیعکننده، تحویل شرکت توزیعکننده به جایگاهدارها و در نهایت رسیدن به دست مردم میگذرد.
گمرک تا کنون هیچ گزارشی در رسانهها از تخلیه کشتیهای حامل بنزین وارداتی ارائه نکرده است.
در این راستا، سعید محمدی کارشناس انرژی معتقد است که دولت باید گزارش دهد بنزین سوپر وارداتی عرضه شده در بورس انرژی کجاست زیرا عملاً این بنزین در فرآیند پیچیده تحویل به مردم گم شده است.