بنزین سوپر وارداتی در مسیر تحویل گم شد!

بنزین سوپر وارداتی که قرار بود نهایتاً تا 12 آذر به دست مردم برسد همچنان به جایگاه‌ها نرسیده و سرنوشت آن نامشخص است.
دوم آذرماه امسال ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در بورس انرژی ایران عرضه و به فروش رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ همزمان مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد که بین ۷ تا ۱۰ روز طول می‌کشد تا بنزین سوپر در اختیار جایگاه‌داران قرار بگیرد.

بر این مبنا بنزین سوپر واردات باید بین ۹ تا ۱۲ آذرماه از جایگاه در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. با گذشته ۴ روز از آخرین مهلت ارائه شده برای عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها همچنان خبری از عرضه این کالای مهم نیست.

طبق پیگیری فارس، فرآیند واردات بنزین سوپر تا رسیدن به دست مشتری از مسیر تخلیه کشتی حامل سوخت در بندر، تحویل بنزین وارد شده از شرکت واردکننده به شرکت توزیع‌کننده، تحویل شرکت توزیع‌کننده به جایگاه‌دارها و در نهایت رسیدن به دست مردم می‌گذرد.

گمرک تا کنون هیچ گزارشی در رسانه‌ها از تخلیه کشتی‌های حامل بنزین وارداتی ارائه نکرده است.

در این راستا، سعید محمدی کارشناس انرژی معتقد است که دولت باید گزارش دهد بنزین سوپر وارداتی عرضه شده در بورس انرژی کجاست زیرا عملاً این بنزین در فرآیند پیچیده تحویل به مردم گم شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
43
پاسخ
بگردین دکل نفتی رو پیدا کنین . . . بنزین سوپر هم همون جا قایم شده
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
12
پاسخ
??????????
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
30
پاسخ
آخه بنزین بخار می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
40
پاسخ
رفته تو کارت سوختهای سفید
ایران خراب شده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
7
پاسخ
??
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
20
پاسخ
برا چی باید بنزین سوپر وارد کنیم وقتی خودمون میتونیم تولیدش کنیم؟
من خودم سال ۸۸ پالایشگاه بندرعباس بودم واحد تولید بنزین سوپر داشت
پاسخ ها
ایرانی
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
همونه اسمش رو گذاشتن وارداتی که بگن کمبود بنزین داریم هم اینکه هر قیمتی دوس داشتن بفروشن
فریده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
18
پاسخ
پیدا کنید پرتقال فروش را!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
15
پاسخ
وای وای خدایا تواین کشور چ‌خبره؟؟؟؟
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
14
پاسخ
پولش از مردم بگیرید بهانه که کم ندارید اینم مثل بقیه موارد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
13
پاسخ
بنزین سوپر از قدیم و ندیم در داخل تولید میشد الان هم چون نمیتونن تولید داخل رو با این قیمت بفروشن برچسپ واردات از خارج میزنن که راحتتر بفروشن. سوال اصلی اینجاست که چرا پالایشگاه های ما دنبال تولید انبوه بنزین سوپر نیستند تا وضعیت آلودگی هوا بهتر از این بشه.
