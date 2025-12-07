میلی صفحه خبر لوگو بالا
نکند این استیضاح‌ها بازی سیاسی باشد؟!

بهارستان‌نشینان هر بار با بهانه‌های مختلف، رئیس‌جمهور و اعضای کابینه را تهدید به عزل، برکناری و استیضاح می‌کنند. برخی بر این عقیده‌اند که هدف آن‌ها جلوگیری از اجرای وعده‌های دولت است.
نکند این استیضاح‌ها بازی سیاسی باشد؟!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ این رسانه با تیتری نوشته بود: «پشت پرده استیضاح ۵ وزیر کابینه پزشکیان/ ۳ نفر دیگر در صف استیضاح/ قالیباف کدام سمت خواهد ایستاد؟» 

موج استیضاح‌ها در شرایطی شکل گرفته که کشور به تازگی جنگ با اسرائیل را پشت سر گذاشته و در وضعیت آتش‌بس به سر می‌برد. همزمان قیمت ارز و سکه روز به روز رکوردشکنی می‌کند. این پرسش مطرح می‌شود که آیا این استیضاح‌ها واقعی هستند یا صرفاً سیاسی و برای اعمال فشار به وزرا طراحی شده‌اند؟

این سوال از آنجا مطرح می‌شود که از همان روزهای تشکیل کابینه مسعود پزشکیان، پیش‌بینی می‌شد مخالفان دولت خیلی زود ساز مخالفت با او را کوک کنند. پیش‌بینی‌ای که به واقعیت پیوست. نمایندگان در اسفندماه سال گذشته، با بهانه‌هایی مانند افزایش قیمت ارز و اظهارات عبدالناصر همتی درباره پیوستن به FATF و رفع فیلترینگ، او را از وزیر اقتصاد به وزیر سابق اقتصاد تغییر دادند.

بهارستان‌نشینان هر بار با بهانه‌های مختلف، رئیس‌جمهور و اعضای کابینه را تهدید به عزل، برکناری و استیضاح می‌کنند. برخی بر این عقیده‌اند که هدف آن‌ها جلوگیری از اجرای وعده‌های دولت است. کما اینکه برخی از آن‌ها حتی در یک و پنج ماه گذشته بارها از کلیدواژه‌هایی مانند «استعفای پزشکیان»، «سؤال از رئیس‌جمهور» و «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور» استفاده کرده‌اند. برخی ناظران معتقدند آنها با این کار قصد دارند تا بر دولت فشار روانی ایجاد کنند و از این طریق خواست‌های خود را بر دولت و وزرا تحمیل کنند. این کوبیدن بر طبل استیضاح در شرایطی است که رهبر انقلاب و مسئولان ارشد نظام چندین مرتبه بر حمایت کامل از دولت، تاکید کرده‌اند.

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر، در تذکری در صحن مجلس، با بیان اینکه کف انتظارات جامعه حوزه معیشتی است، خوستار استیضاح وزیر کشاورزی شد و گفت: «امروز نهاده‌های دامی در بازار ۱۱ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، اما فرد زنگ می‌زند و بابت هر کیلو ۶ هزار تومان دیگر درخواست واریز وجه می‌کند. مردم انتظار دارند استیضاح وزیر در دستور کار قرار بگیرد و باید وزیر پاسخگو باشد.»

سید مرتضی محمودی، نماینده تهران و از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی، هم از مخالفان جدی فرزانه صادق است. او در گفت‌وگویی با بیان استدلال‌های عجیبی درباره حضور یک زن به عنوان وزیر راه و شهرسازی گفت: «با وجود احترامی که برای بانوان کشور قائلم، باید بگویم مدیریت وزارت راه و شهرسازی جای یک خانم نیست؛ به‌خصوص به دلیل شرایط سختی که وزیر باید برای پیگیری مسائل مختلف تحمل کند. سفرهای متعدد، حضور در دل جاده‌ها و بررسی میدانی کریدورها از وظایف دائمی وزیر راه است و ما نیازمند وزیری چابک هستیم.»


محمد منان رئیسی، نماینده قم و طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی، هم در این باره گفته است: «از ابتدا هم با توجه به شناختی که داشتم تشخیص ما این بود که خانم مالواجرد برای این وزارتخانه گزینه مناسبی نیست. شاید در وزارتخانه‌های دیگری می‌توانست موفق باشد، اما وزارتخانه راه و شهرسازی وزارتخانه بزرگ و زیربنایی کشور است. تداوم حضور ایشان در این جایگاه منتج به تضییع حق مردم و حق الناس می‌شود.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
2
پاسخ
بهانه؟ این همه گرانی و تورم و مشکلات برای مردم وجود دارد کسی نباید رسیدگی کند؟
دارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
1
پاسخ
بس کنید دیگه تورا به خدا
ما اصلا وزیری و کابینه ای نمی‌بینیم
آخه این افراد اگر نباشند دست نامرئی بازار بهتر مدیریت میکند تا دستهای بی هنر این کت قرمز ها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
4
پاسخ
جمع کن بابا. خود پزشکیان با کل دولتش باید استیضاح بشن
