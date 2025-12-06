میلی صفحه خبر لوگو بالا
«جایزه صلح» برای ترامپ، «زرشک طلایی» برای اینفانتینو؛ انتقادها از فروپاشی تمام عیار مرز بین فوتبال و سیاست

رئیس فیفا در نقش روابط عمومی رئیس جمهور آمریکا ظاهر شد تا شب باشکوه فوتبال دنیا با حضور انبوهی از ستاره‌ها، در سایه یک اتفاق بحث برانگیز قرار بگیرد. اهدای جایزه خودساخته و سلیقه‌ای اینفانتینو به ترامپ موسوم به جایزه «صلح فیفا»، موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. در این بین پیکان انتقادات به سمت رئیس فیفا نشانه رفته است.
«جایزه صلح» برای ترامپ، «زرشک طلایی» برای اینفانتینو؛ فروپاشی تمام عیار مرز بین فوتبال و سیاست

اینفانتینو با یک مقدمه‌چینی کاملاً سیاسی و نسبتاً مفصل، از ترامپ برای حضور روی صحنه دعوت کرد تا بدین ترتیب فضای کاملاً سیاسی که بلافاصله بحث‌های زیادی حتی در رسانه‌های معتبر ایجاد کرد، بر فضای باشکوه مراسم سایه افکند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهم‌ترین و جذاب‌ترین رویداد جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا تا پیش از آغاز مسابقات در خردادماه ۱۴۰۵، مراسم قرعه کشی بود که دیشب برگزار شد. سالن «جان اف کندی» در واشنگتن میزبان بزرگ‌ترین قرعه‌کشی تاریخ جام جهانی با حضور ۴۸ تیم بود و فرش قرمز مراسم هم با حضور ستارگانی از دنیای هنر، موسیقی، ورزش به خصوص فوتبال، ستاره باران شد. حضور افرادی چون هایدی کلوم سوپرمدل آلمانی و مجری شناخته‌شده، کوین هارت و دنی رامیرز، رابی ویلیامز و نیکول شرزینگر، آندره‌آ بوچلی با صدای قدرتمندش و البته اجرای گروه کلاسیک ویلیج پیپل، جذابیت ویژه‌ای به مراسم بخشید و نگاه دنیا را به کندی سنتر معطوف کرد.

نیاز نبود اتفاق خارق العاده‌ای بیفتد تا همه اینها در سایه قرار بگیرد و کاربران زیادی از کشورهای مختلف به موضوعی بپردازند و درباره اتفاقی بنویسند که حتی برای خود آمریکایی‌ها هم جایز و جالب نبود؛ ماجرا به اختراع مدتی قبل رئیس فیفا و دوستانش مربوط می‌شد که جمعه شب فرصت رونمایی آن فرا رسید. «جایزه صلح فیفا» برای دونالد ترامپ؛ جایزه ای که برای نخستین بار توسط مهم‌ترین نهاد فوتبال دنیا به رئیس جمهور آمریکا اهدا شد و البته که این جایزه «خود ساخته» و «سلیقه‌ای» صرفاً با هدف اهدا به ترامپ توسط جیانی اینفانتینو، اختراع و پایه‌گذاری شده بود.

در حالی که تعدادی پرشمار از فوتبالیست‌های بزرگ تاریخ فوتبال و همینطور سلبریتی‌های سینما و موسیقی آمریکا در سالن برگزاری مراسم حضور داشتند، اینفانتینو با یک مقدمه‌چینی کاملاً سیاسی و نسبتاً مفصل، از ترامپ برای حضور روی صحنه دعوت کرد تا بدین ترتیب فضای کاملاً سیاسی که بلافاصله بحث‌های زیادی حتی در رسانه‌های معتبر ایجاد کرد، بر فضای باشکوه مراسم سایه افکند. ترامپ که پیش از مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال، درباره دریافت این جایزه گفته بود: «من لیاقتش را دارم»، پس از دریافت جایزه تأکید کرد: «از بزرگ‌ترین افتخارات من است که جان میلیون‌ها نفر را نجات دادیم.»

اینفانتینو روی صحنه رفت و از ترامپ دعوت کرد که برای دریافت جایزه روی صحنه برود. اولین دوره جایزه صلح فیفا توسط اینفانتینو به ترامپ اهدا و علاوه بر تندیس جایزه صلح، یک مدال طلایی هم به ترامپ اهدا شد. رئیس فیفا همچنین یک دیپلم افتخار به ترامپ اهدا کرد که در آن دلایل فیفا برای اهدای جایزه به ترامپ اعلام شده بود. اینفانتینو هنگام اهدای جایزه، از توافق‌های بین‌المللی ترامپ، از جمله توافق‌نامه‌های موسوم به «ابراهیم» که روابط رسمی بین اسرائیل و چند کشور عربی را بدون حل مسئله کشور فلسطین برقرار می‌کند، ابراز حمایت کرد و گفت: «آقای رئیس جمهور، شما قطعاً به خاطر اقدامتان، به خاطر آنچه به روش خودتان به دست آورده‌اید، شایسته اولین جایزه صلح فیفا هستید، اما به روشی باورنکردنی به دست آورده‌اید.»

«جایزه صلح» برای ترامپ، «زرشک طلایی» برای اینفانتینو؛ انتقادها از فروپاشی تمام عیار مرز بین فوتبال و سیاست

در چنین شرایطی، بسیاری از منتقدان این پرسش کنایه‌آمیز را مطرح می‌کنند که آیا رابطه اینفانتینو با ترامپ از حد گذشته و مرز بین ورزش و سیاست کاملاً نادیده گرفته شده است. لازم به یادآوری است که اینفانتینو نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ به دیدار دونالد ترامپ در کاخ سفید رفت و با یک هدیه، ارتباط نزدیک خود با رئیس‌ جمهوری آمریکا را پایه‌گذاری کرد. او به ترامپ یک کارت قرمز بزرگ داد و به شوخی پیشنهاد کرد هر وقت خواست کسی را اخراج کند، آن را بالا ببرد! در واقع آنچه به نظر یک اتفاق با محتوای طنز و شوخی میان رئیس فیفا و رئیس‌ جمهوری آمریکا بود، بعدها به گام نخست یکی از مناقشه‌برانگیزترین اتحادها در دنیای ورزش تعبیر شد و در این مدت اینفانتینو علاوه بر سفرهای مکرر به واشنگتن، در صحنه ژئوپلیتیک نیز در کنار ترامپ ظاهر شده است.

دو روز پیش از برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، نیک مگیهان از سازمان حقوق بشری فیر اسکوئر، به گاردین گفته بود که تحولات اخیر به وضوح نشان می‌دهد که روند اهدای این جایزه صلح، از پیش طوری برنامه‌ریزی شده تا دقیقاً همان نتیجه‌ای که رئیس فیفا می‌خواهد، حاصل شود. یکی از نکات قابل توجه اینکه در حاشیه مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، خبرنگار CNN هم به صراحت از ترامپ درباره این جایزه و لیاقتش برای دریافت آن پرسید. پرسش خبرنگار این رسانه در شرایطی بود که ترامپ و دولت او در حال تهدید فزاینده نظامی علیه ونزوئلا هستند.

بسیاری از رسانه‌ها واکنش‌های قابل تأملی به این موضوع داشته‌اند. در این میان، نشریه گاردین با تیتر «چاپلوسی بی‌حد»، فیفا و در رأس آن اینفانتینو را مورد انتقاد قرار داد و تلگراف نیز این نهاد را به «تحقیر خود در برابر ترامپ» متهم کرد. به نوشته تلگراف، اقدامی با چنین بارِ سیاسی، بیش از هر چیز تلاشی برای کسب منافع مالی است. شبکه الجزیره نیز این جایزه را «فاسد» توصیف کرد.

آنچه مشخص است اینکه اعطای این جایزه بدون تصویب آن در هیئت رئیسه فیفا یک اقدام سیاسی و صرفاً نمایشی بحث برانگیز در روابط دو جانبه اینفانتینو و ترامپ است. واقعیت آن است که جایزه صلح فیفا بسیار بیشتر و گسترده‌تر نسبت به جایزه صلح نوبل، باعث واکنش‌های گسترده در رسانه‌های رسمی و البته فضای مجازی شد و پیکان انتقادات و تمسخر هم غالباً به سمت اینفانتینو است.

نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
17
11
پاسخ
واقعا جایزه صلح حق ترامپ بود ...
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
فقط در چند ماه اخیر بالای ۲۰ تا از قایق های ونزوئلا را با موشک زده و در حال تهدید. به جنگ علیه ونزوئلاست از اونطرف هم فرمان اجرایی ارسال بدون محدودیت چندین هزار بمب دو هزارپوندی به رژیم صهیونی را امضا کرد و این لیست درازه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
برای امثال تو همینطور است . تابناک واقعا خجالت نمی‌کشی این جفنگیات را نشر میدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
10
9
پاسخ
دوست داشته
عاشق ترامپ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
22
9
پاسخ
... نویسنده مقاله و طرفداران آب بریزید همانجا که می‌سوزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
5
27
پاسخ
مسخرس...

یکی هم بدین نتانیاهو برای کشتن 70 هزار غیر نظامی....

جایزه مبارزه با فساد رو هم بدین به تاج و رفقا ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
15
پاسخ
این رئیس فیفا دیگه چه دغلکار و منفعت طلبیه!!!!! همچین آدمی واسه ما ایرانیا که کلی از اینجور آدما هر روز می بینیم هم عجیبه
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
8
7
پاسخ
بالاخره یکی به این ترامپ جایزه داد، اونم جایزه صلح:))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
2
پاسخ
مردک برای ماندن در رییس فیفا حاضر است شرافت خود را بفروشد به کسی که تروریست و جنایتکار است و در کارنامه خود کشتا میلیون انسان بی گناه وجود دارد جایزه صلح را دو دستی تقدیم به فاسد ترین فرد و رییس جمهور احمق آمریکا کرده است و حوزه ورزش را سیاسی کرده و لجنپراکنی میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
فوتبال همیشه سیاسی بوده هست و خواهد بود ، چیز تازه ای نیست
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
2
پاسخ
شخصیت رییس فیفا شبیه گروسی است برای رسیدن به این مناصب شایسته محوری نیاز نیست بلکه چاپلوسی و دلقک بازی برای خوشایند آمریکا و صهیونیزم نیازه.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
کلا دنیا و وقایع رو مثل حقیقت و تاریخ در این چند دهه از دیدگاه خود می بینید و تحریف می کنید.
رسانه های داخلی همگی وابسته هستند
رسانه های داخلی همگی وابسته هستند
